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Рига в новом сезоне не замерзнет — но переплатит: почему вырастут тарифы 3 1196

Наша Латвия
Дата публикации: 02.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Теплоцентраль Ziepniekkalns обеспечивает почти 30-тысячный микрорайон.

Теплоцентраль Ziepniekkalns обеспечивает почти 30-тысячный микрорайон.

Реальность оказалась печальнее прогнозов. «Цены энергоресурсов существенно превышают нынешнюю тарифную базу», — констатирует Rīgas siltums в материалах, представленных Комиссии Сейма по публичным расходам и ревизиям.

Скажем, по газу: на момент расчета тарифа 1 мегаватт-час стоил 33 евро, а уже в октябре на бирже голубое топливо котировалось по 80 евро (+142%!). К счастью, до того удалось закупить 80% нужного для отопительного сезона объема — по 49 евро.

Хуже дело обстоит с биотопливом. Если прежний тариф базировался на отметке 21 евро за мегаватт-час, выгнанный из опилок, то сейчас древесное сырье обходится в 30 евро (+43%), причем приобрести заранее смогли только 40%.

Rīgas siltums признает, что «не может влиять на цену энергоресурсов на рынке, но может уменьшать их влияние на тариф теплоэнергии». В частности, практика ежедневных закупок у основного партнера — государственного Latvenergo — обещает сокращение затрат на треть по сравнению с рыночной ценой концерна.

Есть ли жизнь без газа

Перспективы теплоснабжения города RS усматривает в последовательном отходе от газа. Предполагается ввести новые мощности на биотопливе — еще 76 мегаватт, электродный котел мощностью 30 МВт и тепловые насосы мощностью 20 МВт.

Будут сберегать, когда дешево, и тратить, когда дорого. Впрочем, «инвестиционный портфель не исключает газа, но постепенно уменьшает его роль…».

Кстати, рассматривается возможность возвращения дочернего предприятия RS — Rīgas BioEnerģija — в родную гавань. Конечно, тогда пропадет нужда платить зарплаты руководству «частного» предприятия — но кому сейчас легко.

Долги: когда отключают отопление

Показатели оплаты счетов за отопление весьма впечатляющие — в прошлом сезоне 97,84%, что даже чуточку выше (+0,16 процентного пункта) уровня годичной давности. И это при том, что в денежном выражении жильцам пришлось выплатить на 25,53% больше — всё из-за тех самых морозов.

При общей сумме выставленных счетов в 225,94 миллиона евро долг в 5,33 миллиона не является критичным. В зданиях, принадлежащих бывшему муниципальному, а ныне акционерному Рижскому домоуправлению (RNP), счета оплачивают на 95,19%, у прочих домоуправов — на 99,61%.

Стандарты выполнения платежей в системе теплоснабжения столицы крайне высоки. «Рискованными» в Rīgas siltums считают здания, где оплатили менее 80% счетов! К счастью, на всю Ригу насчитывается всего 23 подобных здания. А вот 10 строений — все они нежилого фонда — пришлось отключить за долги.

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#Рига #инвестиции #отопление #Latvenergo #Ригас Силтумс #тарифы
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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