С понедельника, 2 ноября, в Риге началась профилактическая дезинфекция водопроводных сетей, которая продлится до конца четверга. Вода может приобрести более выраженный запах и привкус хлора. Несмотря на то что используемая концентрация вещества безопасна для здоровья, предприятие Rīgas ūdens рекомендует временно кипятить воду для питья и приготовления пищи.

В Риге с полуночи понедельника, 2 ноября, до 23:59 четверга, 5 ноября, проводится плановая дезинфекция централизованных водопроводных сетей. Это вторая и последняя подобная процедура в 2026 году.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на муниципальное предприятие Rīgas ūdens, профилактическое хлорирование необходимо для поддержания качества питьевой воды во всей городской системе водоснабжения.

Во время процедуры вода из-под крана может иметь более заметный запах хлора и небольшой специфический привкус.

Нужно ли кипятить воду?

Предприятие подчеркивает, что концентрация хлора, используемого при дезинфекции, не представляет угрозы для здоровья.

Тем не менее в качестве дополнительной меры предосторожности жителям рекомендуют кипятить воду, предназначенную для питья и приготовления пищи.

Эта рекомендация действует не только в течение четырех дней хлорирования, но и в течение 24 часов после его завершения — то есть до конца пятницы, 6 ноября.

Для бытовых и хозяйственных нужд воду можно использовать без кипячения.

Что делать с водой для домашних животных и растений?

Воду для домашних животных, птиц и декоративных рыбок, а также для полива комнатных растений рекомендуется предварительно отстаивать в открытой емкости.

Как поясняет Rīgas ūdens, хлор является летучим веществом, поэтому при отстаивании его концентрация постепенно уменьшается.

При этом кипятить такую воду, согласно рекомендациям предприятия, необязательно.

Почему в Риге дважды в год хлорируют водопровод?

Общая протяженность централизованных водопроводных сетей столицы превышает 1500 километров, а средний возраст труб составляет более 45 лет. По словам представителей Rīgas ūdens, для такой масштабной инфраструктуры необходимы регулярные профилактические мероприятия.

Хлорирование позволяет предотвращать размножение микроорганизмов в трубопроводах и снижает риск микробиологического загрязнения воды на пути от станций подготовки до потребителей. Процедуру проводят дважды в год — перед теплым сезоном и после его завершения.

В этот раз дезинфекция началась одновременно на всех водопроводных насосных станциях предприятия, а также в нескольких районах города с использованием мобильного оборудования.

Насколько увеличится содержание хлора?

Руководитель Объединенной лаборатории контроля качества воды Rīgas ūdens Гунита Кона пояснила, что, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, предельная концентрация свободного хлора в питьевой воде составляет 5 мг/л. В обычных условиях в Риге этот показатель находится на уровне около 0,32 мг/л.

Во время профилактической дезинфекции концентрацию кратковременно увеличивают до 4 мг/л, что по-прежнему не превышает указанного предельного значения.

Для сравнения, по приведенным предприятием данным, обычная концентрация хлора в питьевой воде составляет 0,40 мг/л в Риме, 0,43 мг/л в Хельсинки и 1,1 мг/л в Таллине.

В Rīgas ūdens отмечают, что профилактическое хлорирование является распространенной международной практикой. В некоторых европейских странах небольшая концентрация хлора поддерживается в питьевой воде постоянно, чтобы обеспечить ее безопасность при транспортировке по трубопроводам.

Главное для жителей Риги

2–5 ноября — профилактическое хлорирование водопровода.

Для питья и приготовления пищи рекомендуется кипятить воду до конца 6 ноября.

Для хозяйственных нужд воду можно использовать без ограничений.

Для растений и домашних животных воду рекомендуется предварительно отстаивать. Для аквариумов следует учитывать особую чувствительность рыб к хлору.