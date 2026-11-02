В ночь на вторник и утром во многих регионах Латвии ожидается дождь, прогнозируют синоптики.

Осадки в основном будут кратковременными. Ночью будет преобладать облачная погода, местами возможен туман. Минимальная температура воздуха составит 0...+6 градусов, местами на побережье - до +8 градусов.

Утром на побережье северный ветер усилится до 13 метров в секунду, а вечером порывы северного, северо-западного ветра составят 15 метров в секунду. На остальной территории страны будет дуть слабый и умеренный ветер.

Вторник будет более солнечным, чем предыдущие дни, однако местами пройдут кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха составит от +5 градусов местами на востоке до +11 градусов на побережье.

В Риге ожидается кратковременный дождь, временами будет выглядывать солнце. Ночью температура воздуха опустится до 4...+6 градусов, а днем составит +10 градусов.