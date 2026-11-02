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Синоптики не порадовали прогнозом на вторник 0 1817

Наша Латвия
Дата публикации: 02.11.2026
LETA
Изображение к статье: листья на скамейке

В ночь на вторник и утром во многих регионах Латвии ожидается дождь, прогнозируют синоптики.

Осадки в основном будут кратковременными. Ночью будет преобладать облачная погода, местами возможен туман. Минимальная температура воздуха составит 0...+6 градусов, местами на побережье - до +8 градусов.

Утром на побережье северный ветер усилится до 13 метров в секунду, а вечером порывы северного, северо-западного ветра составят 15 метров в секунду. На остальной территории страны будет дуть слабый и умеренный ветер.

Вторник будет более солнечным, чем предыдущие дни, однако местами пройдут кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха составит от +5 градусов местами на востоке до +11 градусов на побережье.

В Риге ожидается кратковременный дождь, временами будет выглядывать солнце. Ночью температура воздуха опустится до 4...+6 градусов, а днем составит +10 градусов.

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#Рига #климат #погода #ветер #Латвия #прогноз #дождь #температура
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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