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Стало известно, где в Риге установят 50 новых «лежачих полицейских» 0 181

Наша Латвия
Дата публикации: 02.11.2026
LETA
Изображение к статье: Лежачий полицейский

Чтобы повысить безопасность дорожного движения и снизить скорость движения транспортных средств в жилых зонах, в Риге планируется построить и обновить 54 "лежачих полицейских", сообщили агентству ЛЕТА в самоуправлении.

50 "лежачих полицейских" будут новыми, а еще четыре уже имеющихся будут отремонтированы.

Из 50 новых "лежачих полицейских" 46 будут сборными, а в четырех местах предусмотрена установка стандартных, или асфальтобетонных "лежачих полицейских".

"Лежачих полицейских" в основном планируется устанавливать в жилых зонах и на улицах возле жилой застройки, где важно обеспечить более низкую скорость движения автомобилей. Такие решения способствуют соблюдению водителями установленного скоростного режима и создают более безопасную среду для пешеходов, велосипедистов и других менее защищенных участников дорожного движения.

Установка "лежачих полицейских" предусмотрена в таких микрорайонах Риги, как Биерини, Болдерая, Браса, Чиекуркалнс, Дарзциемс, Дрейлини, Дзирциемс, Иманта, Кенгарагс, Плескодале, Плявниеки, Пурвциемс, Тейка, Зиепниеккалнс и Золитуде.

Конкретные места установки "лежачих полицейских" выбраны с учетом организации дорожного движения и необходимости снижения скорости движения транспортных средств в соответствующих местах, отметили в самоуправлении.

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#Рига #безопасность #микрорайоны #дорожное движение
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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