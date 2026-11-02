Чтобы повысить безопасность дорожного движения и снизить скорость движения транспортных средств в жилых зонах, в Риге планируется построить и обновить 54 "лежачих полицейских", сообщили агентству ЛЕТА в самоуправлении.

50 "лежачих полицейских" будут новыми, а еще четыре уже имеющихся будут отремонтированы.

Из 50 новых "лежачих полицейских" 46 будут сборными, а в четырех местах предусмотрена установка стандартных, или асфальтобетонных "лежачих полицейских".

"Лежачих полицейских" в основном планируется устанавливать в жилых зонах и на улицах возле жилой застройки, где важно обеспечить более низкую скорость движения автомобилей. Такие решения способствуют соблюдению водителями установленного скоростного режима и создают более безопасную среду для пешеходов, велосипедистов и других менее защищенных участников дорожного движения.

Установка "лежачих полицейских" предусмотрена в таких микрорайонах Риги, как Биерини, Болдерая, Браса, Чиекуркалнс, Дарзциемс, Дрейлини, Дзирциемс, Иманта, Кенгарагс, Плескодале, Плявниеки, Пурвциемс, Тейка, Зиепниеккалнс и Золитуде.

Конкретные места установки "лежачих полицейских" выбраны с учетом организации дорожного движения и необходимости снижения скорости движения транспортных средств в соответствующих местах, отметили в самоуправлении.