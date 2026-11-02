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Сначала пожар, теперь транспортный коллапс? В Риге предупредили о новых проблемах 0 412

Наша Латвия
Дата публикации: 02.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пожар на Тейке

Скриншот видео LTV.

Крупный пожар в Саркандаугаве обернулся серьёзными транспортными проблемами. Движение на участке улицы Твайка в Риге будет закрыто как минимум на неделю. Ограничения затронули не только автомобилистов, но и пассажиров общественного транспорта.

Как сообщает Рижское самоуправление, решение о перекрытии движения принято из-за опасной ситуации, возникшей после пожара в производственном здании по адресу улица Твайка, 4.

Департамент городского развития Рижской думы распорядился закрыть движение на этом участке до устранения угрозы безопасности.

По предварительным оценкам, ограничения сохранятся не менее недели. Однако точная дата открытия улицы пока неизвестна.

Почему движение нельзя восстановить сразу?

Главная проблема связана с состоянием пострадавшего от огня здания.

Прежде чем разрешить движение транспорта, строительный инженер должен провести техническое обследование и оценить устойчивость конструкций наружных стен.

По результатам проверки специалисты определят, какие меры необходимо предпринять для устранения опасности.

Только после этого будет принято решение о возобновлении движения.

Изменились маршруты троллейбусов и автобусов

Перекрытие улицы Твайка затронуло и общественный транспорт.

Как сообщает предприятие Rīgas satiksme, временно изменено движение двух маршрутов:

  • Троллейбус № 3 в направлении Кундзиньсалы курсирует только до конечной остановки «Sarkandaugava».

  • Автобус № 49 в направлении Даудерсалы также следует только до конечной остановки «Sarkandaugava».

О восстановлении привычных маршрутов предприятие сообщит дополнительно.

Водителей предупреждают о пробках

Рижское самоуправление призывает автомобилистов заранее планировать поездки и по возможности выбирать альтернативные маршруты.

Из-за перекрытия улицы Твайка транспортная нагрузка на соседние улицы может существенно увеличиться.

Власти предупреждают о возможных заторах и рекомендуют учитывать дополнительное время в пути.

Горело более двух тысяч квадратных метров

Напомним, утром в понедельник, 2 ноября, в Саркандаугаве произошёл крупный пожар.

На улице Твайка, 4, загорелось производственное здание. Площадь пожара составила 2250 квадратных метров.

Последствия возгорания оказались настолько серьёзными, что возникли опасения относительно устойчивости конструкций здания.

Пока специалисты не подтвердят их безопасность, движение транспорта возле пострадавшего объекта останется закрытым.

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#пожар #Рига #Ригас Сатиксме #пробки #общественный транспорт
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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