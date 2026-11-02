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Военные учения у границы Латвии: где до 10 ноября будут передвигаться подразделения НВС 2 349

Наша Латвия
Дата публикации: 02.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: армия

Со 2 по 10 ноября в окрестностях Алуксне, Балви, Лудзы и Карсавы пройдут учения Национальных вооруженных сил Латвии. Военнослужащие совместно с пограничниками и полицией будут отрабатывать передвижение подразделений и действия при возможных угрозах безопасности на восточной границе страны.

В понедельник, 2 ноября, в восточных регионах Латвии начались учения Национальных вооруженных сил (НВС), которые продлятся до 10 ноября. Как сообщает агентство LETA со ссылкой на НВС, военная подготовка будет проходить в окрестностях Алуксне, Балви, Лудзы и Карсавы.

В мероприятиях примут участие не только военнослужащие, но и представители Государственной пограничной охраны и Государственной полиции.

Что будут отрабатывать военные?

Во время учений участники отработают развертывание и перемещение подразделений в приграничной зоне. Кроме того, запланировано обследование отдельных элементов государственной границы и Балтийской линии обороны.

Эти мероприятия будут проводиться как в светлое, так и в темное время суток. Особое внимание уделят взаимодействию между различными ведомствами, обмену оперативной информацией и согласованности действий.

Главная задача — совершенствовать способность военных, пограничников и полиции своевременно реагировать на возможные угрозы безопасности в восточных приграничных районах Латвии.

Проверка оборонных планов

В Национальных вооруженных силах подчеркивают, что учения являются частью регулярной военной подготовки. Их цель — поддерживать и повышать боеготовность подразделений, а также проверять, насколько эффективно разработанные оборонные планы могут быть реализованы на практике.

Совместные тренировки НВС, Государственной пограничной охраны и Государственной полиции также позволяют отработать взаимодействие между ведомствами в различных ситуациях, связанных с государственной безопасностью.

В НВС отмечают, что подобное сотрудничество является важным элементом системы всеобъемлющей государственной обороны Латвии.

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#полиция #Латвия #учения #безопасность #восточная граница
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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