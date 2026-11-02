Жители двух девятиэтажных домов в Иецаве остались без лифтов. Причиной стали выявленные нарушения требований безопасности, которые могут представлять угрозу как для пассажиров, так и для обслуживающего персонала. При этом пока неизвестно, сколько времени людям придётся ходить по лестницам.

Как сообщает муниципальное предприятие Bauskas novada komunālserviss, 26 октября в целях безопасности была полностью остановлена работа лифтов в многоквартирных домах по адресам улица Тиргус, 3 и 5, в Иецаве. Оба здания — девятиэтажные, с несколькими подъездами.

Что обнаружили специалисты?

Решение об остановке лифтов было принято после получения информации от Центра защиты прав потребителей (PTAC).

Речь идёт о лифтах могилёвского производства, в отношении которых возникли серьёзные вопросы о соответствии требованиям безопасности.

Как пояснили в коммунальном предприятии, проведённая по заказу PTAC экспертиза выявила нарушения, способные создавать угрозу как для пользователей лифтов, так и для специалистов, занимающихся их обслуживанием.

Причём проблема заключается не только в возрасте оборудования или его износе.

По информации предприятия, основные замечания касаются первоначальных технических решений, использованных при установке лифтов, а также документации.

В письме PTAC упоминаются в том числе лифты, установленные в домах на улице Тиргус, 3 и 5.

Однако управляющая компания подчёркивает, что техническое состояние каждого подъёмника необходимо оценивать отдельно.

Когда лифты снова заработают?

На этой неделе запланирована техническая проверка всех остановленных лифтов. Её проведёт аккредитованная инспекционная организация.

Специалистам предстоит установить фактическое состояние каждого подъёмника, определить возможные риски и выяснить, какие работы необходимы для безопасной эксплуатации оборудования.

«Работу лифтов можно будет возобновить только после оценки их технического состояния и выполнения условий, необходимых для безопасного использования. Поэтому сейчас невозможно назвать точную дату возобновления их работы», — говорится в сообщении Bauskas novada komunālserviss.

При этом предприятие призывает не делать преждевременных выводов о необходимости полной замены оборудования.

В PTAC указывают, что выявленные нарушения могут быть устранены различными техническими способами. Какие именно меры потребуются и насколько масштабными окажутся работы, станет известно только после индивидуальной проверки каждого лифта.

Особенно тяжело пожилым людям и семьям с детьми

В коммунальном предприятии признают, что остановка лифтов создаёт серьёзные неудобства для жильцов.

Особенно сложная ситуация складывается для пожилых людей, семей с маленькими детьми и жителей с ограниченной подвижностью.

Подниматься на верхние этажи девятиэтажного дома без лифта для некоторых из них может оказаться крайне затруднительно.

«Bauskas novada komunālserviss осознаёт, что прекращение работы лифтов создаёт существенные неудобства для жителей, особенно пожилых людей, семей с маленькими детьми и людей с ограниченными возможностями передвижения. Однако безопасность жителей является приоритетом, и возобновление работы лифтов возможно только после оценки их безопасности», — подчёркивают в компании.

Таким образом, пока жильцам остаётся ждать результатов технической экспертизы.

Что известно о коммунальном предприятии?

Bauskas novada komunālserviss принадлежит самоуправлению Баусского края.

По данным Firmas.lv, оборот предприятия в 2025 году составил 11 716 931 евро, а убытки достигли 982 800 евро.

Пока не сообщается, во сколько обойдётся устранение выявленных нарушений и кто будет оплачивать необходимые работы.