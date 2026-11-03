Министерство здравоохранения Латвии считает необходимым уже в этом году начать обсуждение дальнейшего ужесточения ограничений на доступность алкоголя. Несмотря на введенные в августе 2025 года ограничения времени продажи спиртного и повышение акцизов, ведомство полагает, что более строгие меры могли бы принести дополнительные результаты. При этом Минздрав ставит под сомнение аргумент о необходимости поддерживать доходы бюджета за счет продажи алкоголя.

Министерство здравоохранения Латвии выступает за дальнейшее ужесточение ограничений на доступность алкогольных напитков и предлагает начать соответствующие дискуссии уже в этом году.

Об этом в интервью газете Diena заявила Санита Лаздиня, заместитель руководителя отдела психического здоровья, профилактики зависимостей и интегрированных услуг Минздрава.

По ее словам, последствия употребления алкоголя необходимо оценивать не только с точки зрения здоровья населения, но и с учетом влияния на экономику страны.

«Должен ли бюджет пополняться за счет спаивания населения?»

Лаздиня обратила внимание на распространенный аргумент против ужесточения алкогольной политики: сокращение потребления спиртного приводит к снижению поступлений от акцизного налога. Однако, по мнению представительницы Минздрава, такой подход не учитывает более широкие последствия употребления алкоголя.

«Звучат аргументы: люди пьют меньше алкоголя, поэтому в госбюджет поступает меньше денег, а государству деньги нужны. Но действительно ли госбюджет должен увеличиваться за счет спаивания населения или все же нужно искать другие решения для увеличения бюджетных доходов?» — заявила Лаздиня.

Она подчеркнула, что речь идет в том числе о людях трудоспособного возраста, которые могут работать и вносить вклад в развитие экономики.

Таким образом, считает представительница министерства, при оценке алкогольной политики необходимо учитывать не только налоговые поступления, но и последствия употребления спиртного для общества.

Почему новые ограничения предлагают обсуждать уже сейчас?

С августа 2025 года в Латвии действуют сокращенные часы продажи алкогольных напитков. Одновременно продолжается постепенное повышение ставок акцизного налога на различные виды спиртного. Однако, как напомнила Лаздиня, согласование предыдущих изменений заняло несколько лет.

Работа над законопроектом началась еще в 2020–2021 годах. Документ прошел многочисленные согласования и вызвал продолжительные дискуссии в Сейме.

Поэтому, несмотря на то что последствия действующих ограничений еще предстоит оценить, Минздрав считает необходимым заранее начать обсуждение следующих шагов.

«Мы готовы ужесточить ограничения на доступность алкоголя, поскольку при наличии более строгих ограничений результаты, возможно, были бы лучше. Такой вывод можно сделать на основе данных других стран», — отметила Лаздиня.

При этом она подчеркнула, что изменения должны вводиться постепенно.

«Дискуссии следует начинать уже в этом году. Чтобы добиться чего-то в этой сфере, требуется не менее четырех лет», — пояснила представительница Минздрава.

Конкретные новые ограничения и сроки их возможного введения пока не названы.

Латвия — среди мировых лидеров по потреблению алкоголя

По приведенным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 2024 год, Латвия занимает третье место в мире по уровню потребления алкоголя на душу населения. При этом за последние 15 лет показатель потребления спиртного в стране увеличился.

Высокий уровень употребления алкоголя остается одним из аргументов в пользу дальнейших ограничительных мер.

ВОЗ: ограничения могли предотвратить более 60 смертей

Согласно приведенным результатам исследования ВОЗ, меры по сокращению доступности алкоголя, введенные в августе 2025 года, могли предотвратить более 60 смертельных случаев, связанных с употреблением спиртного.

По оценке организации, снижение смертности от соответствующих причин составило 27%.

Однако эти результаты требуют осторожной интерпретации. ВОЗ оценивала показатели заболеваемости и смертности только за пятимесячный период после введения ограничений. Поэтому пока рано делать окончательные выводы об их долгосрочной эффективности.

По оценке организации, наибольшее влияние на предотвращение смертей могли оказать именно ограничения времени продажи алкоголя, хотя связь между введенными мерами и изменением смертности не является прямой.

Для более полной оценки необходимо наблюдать за тенденциями в течение продолжительного времени.

Что может измениться дальше?

Пока Министерство здравоохранения не представило конкретного законопроекта о новых ограничениях. Ведомство намерено продолжать мониторинг последствий мер, введенных в августе 2025 года, и одновременно инициировать обсуждение возможного дальнейшего сокращения доступности алкоголя.

По мнению Лаздини, опыт предыдущего законодательного процесса показывает, что даже при наличии политической поддержки подготовка и принятие таких решений могут занять несколько лет.

Поэтому Минздрав предлагает не откладывать дискуссию до завершения долгосрочной оценки действующих ограничений.