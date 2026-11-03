Министерство здравоохранения Латвии предлагает изменить порядок оказания медицинской помощи детям. Вместо общей очереди пациентов планируется распределять по пяти группам в зависимости от срочности их состояния. Для каждой группы хотят установить предельные сроки ожидания консультаций и лечения.

Соответствующие предложения изложены в информационном докладе Министерства здравоохранения, посвящённом повышению доступности медицинской помощи детям, сообщает LETA.

Реформа предусматривает не только изменение порядка формирования очередей, но и увеличение доступности педиатров и других специалистов в регионах, совершенствование системы направлений к врачам и создание новой модели психиатрической помощи детям.

Пять групп: кому помогут в первую очередь

Предлагается ввести единую шкалу приоритетов для различных направлений детского здравоохранения. При этом конкретные сроки оказания помощи будут зависеть от медицинской услуги и состояния ребёнка.

Группа Кому предназначена 1. Неотложная Детям с угрозой жизни, риском самоубийства или быстро прогрессирующим заболеванием 2. Высокий приоритет Пациентам, для которых промедление создаёт существенную угрозу здоровью или развитию 3. Стандартная Детям, состояние которых допускает небольшую отсрочку без существенного ухудшения прогноза 4. Плановая Пациентам, которым необходимы плановое обследование или профилактическая помощь 5. Наблюдение Детям, которым в данный момент не требуется медицинское вмешательство

Чем выше приоритет, тем меньше должно быть допустимое время ожидания.

Если состояние ребёнка изменится во время ожидания приёма, его приоритет необходимо будет пересмотреть.

Зубная боль — до двух суток, психиатрическая помощь — в течение 24 часов

В приложенной к докладу презентации приведены примерные сроки оказания медицинской помощи.

В детской стоматологии предлагаются следующие ориентиры:

При острой зубной боли — помощь в течение 24–48 часов.

При прогрессирующем кариесе с риском ухудшения здоровья — не позднее 30 дней.

При плановом лечении после клинической оценки — не позднее 60 дней.

Профилактический осмотр зубов — один раз в год.

В сфере психического здоровья детей предлагается обеспечить неотложную помощь не позднее 24 часов при непосредственной угрозе жизни или безопасности.

Если риск быстро возрастает, но непосредственной опасности нет, помощь должна предоставляться не позднее 14 дней. При устойчивых симптомах и нарушениях повседневного функционирования ребёнка — не позднее 30 дней.

В Министерстве здравоохранения подчёркивают, что пока это лишь примеры возможных сроков, а не уже действующие нормативы.

Почему дети месяцами ждут врачей

По данным Национальной службы здравоохранения, ожидание некоторых детских медицинских услуг уже превышает три-четыре месяца.

В министерстве отмечают, что длинные очереди возникают не только из-за недостаточного финансирования.

Среди причин — нехватка медицинского персонала, высокая нагрузка на врачей и концентрация специалистов в Риге. Кроме того, детей не всегда направляют к нужному специалисту, а при формировании очередей не учитывается степень риска для здоровья.

Для решения этих проблем предлагается ввести единые критерии медицинской сортировки пациентов — так называемый клинический триаж — в педиатрии, офтальмологии и детской психиатрии.

Планируется также чётко определить содержание направлений, порядок получения консультаций и дальнейшие действия после посещения врача. Для каждого этапа должен быть установлен ответственный специалист.

Педиатров хотят сделать доступнее в регионах

Министерство предлагает определить необходимый набор медицинских услуг и количество специалистов для каждой территории.

Предполагается, что помощь педиатра должна быть доступна как можно ближе к месту жительства ребёнка. Консультации узких специалистов будут обеспечивать региональные многопрофильные больницы, а высокоспециализированную помощь — Детская клиническая университетская больница (BKUS).

Педиатры также должны стать дополнительной опорой для семейных врачей при сложных случаях.

Для сокращения необоснованных госпитализаций предлагается организовать возможность быстрого получения консультации педиатра.

Детской больнице планируется поручить разработку единых принципов оказания помощи и методическое руководство региональными медицинскими учреждениями.

Детская психиатрия: не каждому ребёнку сразу нужен психиатр

Отдельное направление реформы — создание многоуровневой системы помощи детям с проблемами психического здоровья.

Сейчас первичный приём нередко организуется непосредственно у детского психиатра, хотя некоторым пациентам на первом этапе достаточно консультации психолога, медсестры или другого специалиста. Это дополнительно увеличивает очереди к психиатрам.

По новой модели первоначальную оценку состояния ребёнка смогут проводить медсестра или клинический психолог либо психолог здоровья. Они будут определять необходимые дальнейшие действия и при необходимости предоставлять краткосрочную поддержку.

Помощь низкой интенсивности будет включать психологические консультации и другие вмешательства, групповые занятия, поддержку родителей и цифровые инструменты.

Детский психиатр вместе с командой специалистов будет подключаться в случаях, требующих углублённой диагностики, составления плана лечения или специализированной помощи высокой интенсивности.

Также предлагается создать единую систему первичной оценки, банк материалов для самопомощи и понятный порядок направления детей в местные медицинские учреждения после неотложной помощи или стационарного лечения.

Сколько будет стоить новая система

По расчётам Детской клинической университетской больницы, внедрение начального этапа новой модели психиатрической помощи детям обойдётся в 252 293 евро.

Из этой суммы 207 631 евро потребуется на финансирование семи ставок медсестёр и психологов, которые будут оказывать помощь детям на начальном уровне. Ещё 44 662 евро предусмотрены на разработку и внедрение системы оценки срочности обращения пациентов, включая оплату работы координатора.

Внедрять новую модель планируется постепенно, начиная с Детской больницы. На первом этапе предполагается использовать имеющиеся ресурсы и финансирование.

После оценки результатов пилотного проекта будет принято решение о распространении системы на регионы. Для её постоянной работы ещё предстоит определить источники долгосрочного финансирования, а также оценить необходимость изменений в нормативных актах и порядке оплаты медицинских услуг.

Когда изменения вступят в силу

Предложения разработаны в рамках предусмотренной правительственной декларацией задачи по переходу детского здравоохранения на интегрированную модель помощи и отмене квот на медицинские услуги для детей.

Пока конкретная дата введения новой системы не определена.

Информационный доклад Министерства здравоохранения ещё предстоит рассмотреть правительству. Поэтому предложенные группы приоритетов и сроки ожидания пока не являются обязательными правилами.