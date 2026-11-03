Латвия заняла первое место в Европейском союзе по доле переработанной пластиковой упаковки. По данным Eurostat, в 2024 году показатель достиг 71% — значительно выше среднего по ЕС и установленной на 2030 год цели в 55%. Эксперты связывают результат с изменениями в налогообложении, депозитной системой и развитием сортировки отходов. Однако дальнейшее увеличение переработки может оказаться значительно сложнее.

Латвия стала лидером Европейского союза по переработке пластиковой упаковки, достигнув в 2024 году показателя в 71%. Это значительно превышает как средний уровень ЕС, так и установленную Евросоюзом цель на 2030 год.

Об этом свидетельствуют данные Eurostat, сообщает газета Diena.

В среднем по Европейскому союзу в 2024 году перерабатывалось 42,4% использованной пластиковой упаковки. Годом ранее показатель составлял 41,6%.

Таким образом, за год среднеевропейский уровень вырос на 0,8 процентного пункта.

Какие страны перерабатывают больше всего пластика?

После Латвии наиболее высокие показатели зарегистрированы в Бельгии, где перерабатывается 58,2% пластиковой упаковки, Польше — 56% и Чехии — 53,7%.

При этом в ряде стран показатели значительно ниже среднего по Евросоюзу. Самая низкая доля переработки зафиксирована в Дании — 22,5%. В Финляндии она составляет 26,9%, а во Франции — 27,4%.

Таким образом, показатель Латвии превышает среднеевропейский на 28,6 процентного пункта.

Почему Латвия вышла на первое место?

Одним из главных факторов, способствовавших увеличению переработки пластиковой упаковки, Министерство климата и энергетики называет изменения в системе налогообложения.

С 1 июля 2024 года в Латвии действует дифференцированный платеж налога на природные ресурсы за непереработанную пластиковую упаковку.

По оценке министерства, новая система существенно изменила экономические стимулы для участников рынка. Теперь большее значение имеет не только сбор отходов, но и обеспечение их фактической переработки.

Дополнительную роль сыграла депозитная система тары для напитков, введенная в 2022 году.

Кроме того, в стране развивается инфраструктура раздельного сбора отходов, а жители все активнее участвуют в сортировке мусора.

Цель ЕС на 2030 год уже перевыполнена

Европейский союз установил цель к 2030 году обеспечить переработку не менее 55% пластиковой упаковки. Латвия уже в 2024 году превысила этот показатель на 16 процентных пунктов.

Однако, по словам руководителя отдела управления и качества окружающей среды Latvijas Zaļais punkts Лауры Берги, удерживать столь высокий уровень и добиваться дальнейшего роста будет непросто. Дело в том, что относительно легко перерабатываемые виды пластиковой упаковки уже охвачены действующей системой.

Для дальнейшего повышения показателей потребуется находить решения для более сложных материалов, переработка которых пока затруднена или экономически невыгодна.

Не весь пластик можно легко переработать

Одной из главных проблем остается состав упаковки, поступающей на рынок. Некоторые виды пластиковой упаковки состоят из нескольких слоев разных материалов, прочно соединенных между собой. Разделить такие материалы для последующей переработки бывает сложно, а иногда практически невозможно.

Еще одна проблема — загрязнение отходов.

«Крайне важна чистота собранных материалов, поскольку переработка загрязненной упаковки требует дополнительных ресурсов и затрат», — отмечает Лаура Берга.

По ее словам, именно качество собранного сырья и особенности конструкции упаковки становятся серьезными препятствиями для дальнейшего развития переработки.

Исследование: 13% упаковки трудно или невозможно переработать

Latvijas Zaļais punkts совместно с Латвийским университетом бионаук и технологий провел исследование, в рамках которого специалисты изучили более 3000 единиц упаковки.

Результаты показали, что переработка 13% исследованной упаковки затруднена или невозможна. Еще на 22% упаковки не был указан тип материала, из которого она изготовлена. Отсутствие такой информации затрудняет правильную сортировку и последующую переработку отходов.

Эксперты считают, что для дальнейшего повышения показателей необходимо уделять больше внимания не только сбору пластика, но и разработке упаковки, которую изначально можно эффективно переработать.

Важный нюанс: переработка не обязательно происходит в Латвии

Показатель в 71% не означает, что вся эта упаковка была переработана непосредственно на латвийских предприятиях.

Статистика Eurostat учитывает пластиковую упаковку, использованную в Латвии и направленную на переработку, независимо от страны, где фактически осуществляется этот процесс. Поэтому в латвийский показатель включается и упаковка, отправленная для переработки за границу.

В то же время пластиковые отходы, ввезенные из других государств и переработанные на территории Латвии, не засчитываются в национальный показатель.

Таким образом, рейтинг отражает результаты обращения с пластиковой упаковкой, использованной в стране, а не исключительно мощности ее перерабатывающей промышленности.