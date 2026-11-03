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Латвию ждёт опасное утро: синоптики предупредили о заморозках и гололедице 0 561

Наша Латвия
Дата публикации: 03.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Заморозки
ФОТО: LETA

В среду, 4 ноября, жителей Латвии ждёт первое серьёзное напоминание о приближении зимы. Ночью и утром температура воздуха во многих районах опустится ниже нуля, а на отдельных участках дорог может образоваться гололедица. Водителям рекомендуют быть особенно осторожными.

По прогнозам синоптиков, в ночь на среду температура воздуха в Латвии составит от −3 до +3 градусов, а на отдельных участках побережья сохранится более тёплая погода — до +7 градусов.

Как сообщает агентство LETA, небо ночью будет преимущественно малооблачным. В начале ночи местами пройдут кратковременные дожди. Ожидается слабый северный и северо-западный ветер, однако на побережье его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Главная опасность возникнет к утру, когда влажные участки дорожного покрытия при отрицательной температуре могут покрыться тонкой коркой льда. Особенно внимательными следует быть на мостах, путепроводах и менее загруженных дорогах.

Днём потеплеет, но вернутся осадки

В течение среды облачность постепенно увеличится. Местами, преимущественно в Видземе, начиная с северо-западных районов, ожидаются небольшие осадки.

Ветер будет в основном слабым, но к вечеру на побережье вновь усилится. Порывы западного и северо-западного ветра могут достигать 14 метров в секунду.

Температура воздуха заметно различится по регионам: на востоке страны столбики термометров покажут всего +3…+5 градусов, тогда как на побережье воздух прогреется до +11 градусов.

Какая погода ожидается в Риге

В столице в начале ночи возможен кратковременный дождь. Утром и днём временами будет выглядывать солнце, однако во второй половине дня небо затянется облаками. Не исключён небольшой дождь.

Порывистый северный ветер постепенно ослабеет и сменится западным.

Утром температура воздуха составит от −1 градуса в отдельных районах Рижского региона до +7 градусов в Юрмале.

Во второй половине дня и вечером в Риге потеплеет до +8…+9 градусов.

Таким образом, наиболее неприятным периодом для автомобилистов станет раннее утро среды: даже при относительно тёплой дневной погоде отдельные участки дорог могут оставаться скользкими.

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#Рига #погода #Латвия #заморозки #температура
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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