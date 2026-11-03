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На востоке Латвии упал дрон – на его перехват вылетали истребители НАТО 0 187

Наша Латвия
Дата публикации: 03.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: истребители НАТО в Латвии
ФОТО: LETA

Сегодня ночью в Балвском крае упал неопознанный объект. Национальные вооружённые силы (НВС) сообщили, что на перехват дрон вылетали истребители НАТО.

Предупреждение оранжевого уровня об угрозе воздушному пространству НВС объявили в 00:10, а об отмене угрозы сообщили около 00:35. Оранжевый уровень — высший из двух уровней предупреждения. При его объявлении жителей должны укрыться в помещениях и соблюдать правило двух стен.

В воздушном пространстве стран Балтии были подняты истребители, участвующие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства.

«По предварительной информации, объект упал в Балвском крае», — сообщают НВС. На земле продолжатся поисковые работы, чтобы уточнить местонахождение объекта и выяснить обстоятельства произошедшего.

НВС призывают жителей, заметив подозрительный объект или его обломки, не приближаться к ним, не трогать их и незамедлительно сообщать о находке по единому номеру экстренной помощи 112.

Ранее сообщалось, что в этом году жители Латгалии и Видземе неоднократно получали предупреждения по системе сотового оповещения о возможной угрозе воздушному пространству. Кроме того, несколько беспилотников упали и взорвались на территории Латвии. В одном из случаев беспилотник был сбит.

Упомянутые инциденты были вызваны преимущественно украинскими беспилотниками, которые летели бомбить Северо-Запад России. По одной из версий они «заблудились» и залетали в Латвию под воздействие российских радио-электронных средств.

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#НАТО #Украина #Латвия #безопасность #дрон #беспилотники #НВС
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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