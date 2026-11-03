В воздушное пространство Латвии за два дня, предположительно, проникли два беспилотника — российский и украинский. Первый покинул территорию страны, второй, вероятно, упал в Балвском крае. Латвийские военные применяли для их перехвата беспилотники отечественного производства Blaze, однако поразить ни одну из целей не удалось.

Об этом 3 ноября журналистам сообщили советник Национальных вооружённых сил (НВС) Робертс Скраучс и представитель Объединённого штаба НВС подполковник Интарс Берзиньш.

Российский дрон пролетел над Латвией и вернулся в Россию

Первый инцидент произошёл вечером 1 ноября. Датчики НВС зафиксировали возможное присутствие иностранного летательного аппарата в воздушном пространстве Латвии.

В 18:57 в Краславском и Лудзенском краях было объявлено оранжевое предупреждение о возможной угрозе.

Военные приняли решение применить разработанный в Латвии дрон-перехватчик Blaze. Он смог догнать обнаруженный объект, однако в 19:16 неизвестный беспилотник покинул воздушное пространство Латвии, направившись в сторону России.

Оператор Blaze принял решение самоликвидировать перехватчик, поскольку существовала опасность его проникновения в российское воздушное пространство. Вернуть аппарат к месту запуска по техническим причинам было невозможно.

В 19:30 предупреждение об угрозе в обоих краях отменили.

После происшествия НВС проанализировали данные датчиков и перехватчика, а также проконсультировались с украинскими партнёрами.

«Мы пришли к выводу, что этот беспилотный летательный аппарат, скорее всего, был российским дроном типа "Герань"», — сообщил Скраучс.

При этом военные пока не могут установить, был ли это беспилотник-обманка или аппарат, оснащённый боевой частью.

Второй беспилотник, предположительно украинский, упал в Балвском крае

Следующий инцидент произошёл в ночь на 3 ноября.

Угроза воздушному пространству была обнаружена через десять минут после полуночи. Предупреждения получили жители Балвского и Лудзенского краёв.

Для обнаружения и идентификации объекта военные подняли в воздух два дрона-перехватчика. Одновременно были задействованы истребители НАТО, патрулирующие воздушное пространство стран Балтии.

По предварительной оценке НВС, неизвестный беспилотник, вероятнее всего, самостоятельно упал на территории Балвского края.

Один из латвийских перехватчиков благополучно вернулся на место запуска. Второй по соображениям безопасности пришлось самоликвидировать.

С утра вторника поисками упавшего аппарата занимаются подразделения Земессардзе и беспилотники НВС.

Однако обломки пока не обнаружены, поэтому неизвестно, представлял ли аппарат взрывную опасность.

По имеющимся у военных признакам, речь, скорее всего, идёт о беспилотнике Вооружённых сил Украины.

Был ли он ударным дроном или ложной целью, удастся установить только после обнаружения обломков.

Почему латвийские перехватчики не сбили ни один дрон

Подполковник Интарс Берзиньш рассказал, что Blaze является одним из наиболее инновационных средств противовоздушной обороны, находящихся на вооружении НВС.

Эти беспилотники используются латвийской армией всего около полугода, и военнослужащие продолжают осваивать систему.

Хотя ни в одном из двух случаев перехватчикам Blaze не удалось поразить иностранные беспилотники, в НВС считают, что система продемонстрировала свою эффективность и практичность.

В первом случае перехватчик сумел догнать цель, но та успела покинуть воздушное пространство Латвии. Во втором предполагаемый иностранный дрон упал самостоятельно.

Военные предупреждают: подобные случаи могут повториться

В течение 2026 года жители Латгалии и Видземе уже неоднократно получали предупреждения на мобильные телефоны о возможных угрозах воздушному пространству.

В нескольких случаях беспилотники падали на территории Латвии и взрывались. Один из дронов был сбит.

По оценкам НВС, эти происшествия, вероятнее всего, связаны с беспилотниками, участвующими в российско-украинской войне, которые приближаются к границам Латвии или пересекают их.

При этом в некоторых случаях предупреждения рассылались превентивно, хотя иностранные аппараты фактически не входили в воздушное пространство страны.

НВС призывают жителей, обнаруживших подозрительный беспилотник или его обломки, не приближаться к ним и не прикасаться к находке. Необходимо немедленно сообщить об этом по единому номеру экстренной помощи 112.