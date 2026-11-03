Неизвестный объект, из-за которого минувшей ночью в Латвии объявили предупреждение оранжевого уровня об угрозе в воздушном пространстве, предположительно упал возле Тылжи в Балвском крае. Национальные вооруженные силы продолжают поиски на земле. Жителей предупреждают об опасности приближения к подозрительным предметам и их обломкам.

Объект, предположительно упавший этой ночью на территории Латвии, находится в районе Тылжи в Балвском крае. Об этом агентству LETA сообщил председатель Балвской краевой думы Янис Труповниекс. При этом руководитель самоуправления подчеркнул, что более подробной информации о произошедшем у него пока нет.

Национальные вооруженные силы (НВС) продолжают поисковые работы, чтобы установить точное местонахождение объекта и выяснить обстоятельства инцидента.

Ночью объявляли высший уровень предупреждения

Как уже сообщал BB.lv, в ночь на 3 ноября в Латвии было объявлено предупреждение оранжевого уровня об угрозе в воздушном пространстве. Сигнал тревоги поступил в 00:10, а около 00:35 НВС сообщили об отмене предупреждения.

Таким образом, повышенный уровень угрозы сохранялся примерно 25 минут.

Оранжевый уровень является высшим из двух предусмотренных уровней предупреждения. При его объявлении жителей призывают укрыться в помещениях и соблюдать правило двух стен — находиться в части здания, отделенной от улицы как минимум двумя стенами.

В связи с инцидентом в воздушное пространство стран Балтии были подняты истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства.

Поиски продолжаются в Балвском крае

По первоначальной информации Национальных вооруженных сил, неизвестный объект упал в Балвском крае.

Председатель местной думы уточнил, что речь идет о территории возле Тылжи. Однако точное место падения пока не установлено, а характер самого объекта официально не подтвержден.

Для выяснения обстоятельств произошедшего военные продолжают поиски на земле.

Что делать, если обнаружен подозрительный объект?

Национальные вооруженные силы призывают жителей соблюдать осторожность.

При обнаружении неизвестного предмета или обломков, которые могут быть связаны с произошедшим инцидентом, необходимо:

Не приближаться к подозрительному объекту.

Не прикасаться к нему и не пытаться перемещать.

Незамедлительно сообщить о находке по единому номеру экстренной помощи 112.

Военные подчеркивают необходимость соблюдения этих мер безопасности до прибытия ответственных служб.

В Латвии уже происходили инциденты с беспилотниками

В течение 2026 года жители Латгале и Видземе неоднократно получали предупреждения через систему сотового оповещения о возможной угрозе в воздушном пространстве. В нескольких случаях беспилотные летательные аппараты падали на территории Латвии и взрывались. Один беспилотник был сбит.

Предыдущие инциденты были связаны с приближением к латвийскому воздушному пространству или проникновением в него беспилотников, предположительно использовавшихся в российско-украинской войне. При этом некоторые предупреждения объявлялись в профилактических целях, даже когда беспилотники не пересекали государственную границу.

В НВС ранее предупреждали, что на фоне продолжающейся войны России против Украины подобные случаи могут повторяться.

На данный момент военные не подтвердили, что обнаруживаемый в Балвском крае объект является беспилотником. Его происхождение и обстоятельства падения еще предстоит установить.