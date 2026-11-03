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После масштабного пожара в Риге меняют схему движения: где теперь можно проехать 0 120

Наша Латвия
Дата публикации: 03.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Полиция
ФОТО: BB.LV/AI

В рижском районе Саркандаугава изменена организация дорожного движения, чтобы облегчить ситуацию после крупного пожара на улице Твайка. Водителям открыли дополнительный маршрут объезда перекрытого участка дороги.

Как сообщили в Рижском самоуправлении, изменения введены на перекрёстке улицы Тилта и Ганибу дамбис. Здесь убрали дорожный знак № 301 «Въезд запрещён», благодаря чему автомобили теперь могут двигаться от железнодорожного переезда в направлении Ганибу дамбис.

Новый маршрут позволит водителям объезжать закрытый участок улицы Твайка и должен снизить нагрузку на соседние улицы.

При этом в самоуправлении предупреждают, что на открытом участке автомобилистам придётся пересекать трамвайные пути. Водителей призывают соблюдать особую осторожность, следить за дорожной обстановкой и обязательно уступать дорогу трамваям.

Изменения связаны с последствиями масштабного пожара, произошедшего утром в понедельник, 2 ноября, на улице Твайка, 4. Там загорелось производственное здание площадью 2250 квадратных метров.

Из-за опасности, которую представляют повреждённые конструкции здания, движение на прилегающем участке улицы Твайка перекрыто как минимум на неделю.

Решение о закрытии дороги принял Департамент городского развития Рижской думы. Возобновление движения будет зависеть от результатов технического обследования здания инженером-строителем, который должен оценить устойчивость наружных стен и определить необходимые меры для устранения опасности.

Ограничения затронули и общественный транспорт.

По информации предприятия Rīgas satiksme, троллейбусы маршрута № 3 в направлении Кундзиньсалы и автобусы маршрута № 49 в направлении Даудерсалы временно следуют только до конечной остановки «Саркандаугава».

О восстановлении обычного движения общественного транспорта предприятие сообщит дополнительно.

Рижское самоуправление призывает автомобилистов внимательно следить за дорожными знаками и учитывать возможное увеличение транспортной нагрузки в районе Саркандаугава.

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#пожар #Рига #Ригас Сатиксме #общественный транспорт
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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