В рижском районе Саркандаугава изменена организация дорожного движения, чтобы облегчить ситуацию после крупного пожара на улице Твайка. Водителям открыли дополнительный маршрут объезда перекрытого участка дороги.

Как сообщили в Рижском самоуправлении, изменения введены на перекрёстке улицы Тилта и Ганибу дамбис. Здесь убрали дорожный знак № 301 «Въезд запрещён», благодаря чему автомобили теперь могут двигаться от железнодорожного переезда в направлении Ганибу дамбис.

Новый маршрут позволит водителям объезжать закрытый участок улицы Твайка и должен снизить нагрузку на соседние улицы.

При этом в самоуправлении предупреждают, что на открытом участке автомобилистам придётся пересекать трамвайные пути. Водителей призывают соблюдать особую осторожность, следить за дорожной обстановкой и обязательно уступать дорогу трамваям.

Изменения связаны с последствиями масштабного пожара, произошедшего утром в понедельник, 2 ноября, на улице Твайка, 4. Там загорелось производственное здание площадью 2250 квадратных метров.

Из-за опасности, которую представляют повреждённые конструкции здания, движение на прилегающем участке улицы Твайка перекрыто как минимум на неделю.

Решение о закрытии дороги принял Департамент городского развития Рижской думы. Возобновление движения будет зависеть от результатов технического обследования здания инженером-строителем, который должен оценить устойчивость наружных стен и определить необходимые меры для устранения опасности.

Ограничения затронули и общественный транспорт.

По информации предприятия Rīgas satiksme, троллейбусы маршрута № 3 в направлении Кундзиньсалы и автобусы маршрута № 49 в направлении Даудерсалы временно следуют только до конечной остановки «Саркандаугава».

О восстановлении обычного движения общественного транспорта предприятие сообщит дополнительно.

Рижское самоуправление призывает автомобилистов внимательно следить за дорожными знаками и учитывать возможное увеличение транспортной нагрузки в районе Саркандаугава.