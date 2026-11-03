Во вторник, 3 ноября, в Латвии ожидается более солнечная погода, чем в предыдущие дни. Облачность постепенно уменьшится, хотя местами еще возможны кратковременные дожди. Температура воздуха составит от +6 до +11 градусов.
Во вторник, 3 ноября, жителей Латвии ожидает переменная облачность с солнечными прояснениями. После нескольких преимущественно пасмурных дней солнце будет появляться чаще, прогнозируют синоптики, сообщает агентство LETA.
Уменьшение облачности начнется с северо-западных районов страны и постепенно распространится на другие территории.
При этом полностью сухой погода не будет — местами возможны кратковременные дожди.
Температура поднимется до +11 градусов
В течение дня воздух прогреется до +6…+11 градусов.
Ветер сменит направление на северо-западное и будет преимущественно слабым или умеренным.
К вечеру на побережье ветер усилится, отдельные порывы могут достигать 15 метров в секунду.
Какая погода ожидается в Риге?
В столице во вторник также ожидаются солнечные прояснения. Утром и вечером возможны кратковременные дожди, однако в дневные часы погода будет преимущественно благоприятной для прогулок.
Умеренный северный ветер постепенно сменится северо-западным.
Максимальная температура воздуха в Риге составит около +10 градусов.
Атмосферное давление останется высоким.
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