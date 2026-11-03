Во вторник, 3 ноября, в Латвии ожидается более солнечная погода, чем в предыдущие дни. Облачность постепенно уменьшится, хотя местами еще возможны кратковременные дожди. Температура воздуха составит от +6 до +11 градусов.

Во вторник, 3 ноября, жителей Латвии ожидает переменная облачность с солнечными прояснениями. После нескольких преимущественно пасмурных дней солнце будет появляться чаще, прогнозируют синоптики, сообщает агентство LETA.

Уменьшение облачности начнется с северо-западных районов страны и постепенно распространится на другие территории.

При этом полностью сухой погода не будет — местами возможны кратковременные дожди.

Температура поднимется до +11 градусов

В течение дня воздух прогреется до +6…+11 градусов.

Ветер сменит направление на северо-западное и будет преимущественно слабым или умеренным.

К вечеру на побережье ветер усилится, отдельные порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Какая погода ожидается в Риге?

В столице во вторник также ожидаются солнечные прояснения. Утром и вечером возможны кратковременные дожди, однако в дневные часы погода будет преимущественно благоприятной для прогулок.

Умеренный северный ветер постепенно сменится северо-западным.

Максимальная температура воздуха в Риге составит около +10 градусов.

Атмосферное давление останется высоким.