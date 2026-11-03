В ноябре Рига превратится в большую праздничную площадку. В честь Дня Лачплесиса и 108-й годовщины провозглашения независимости Латвии в столице пройдут факельные шествия, концерты известных музыкантов, военный парад и фестиваль света Staro Rīga. Большинство мероприятий можно будет посетить бесплатно.

Рижское самоуправление представило программу государственных праздников, которые будут отмечаться в течение ноября. Главные события развернутся 11 и 18 ноября в центре города, Парке Победы, у памятника Свободы и на набережной Даугавы.

Как сообщили организаторы на пресс-конференции 3 ноября, жителей и гостей столицы ждут десятки культурных и памятных мероприятий. Подробная программа публикуется на официальном портале культуры Риги.

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс призвал горожан заранее планировать поездки: во время праздников будут действовать ограничения движения, а некоторые маршруты общественного транспорта изменятся.

11 ноября: факельные шествия, костры и концерты

В День Лачплесиса Рига традиционно почтит память борцов за независимость Латвии.

В 15:00 у мемориала Судрабкалниньш, на пересечении улицы Слокас и Курземес проспекта, состоится памятная церемония.

Во второй половине дня в Рижском Братском кладбище зажгут свечи, откуда начнётся факельное шествие к памятнику Свободы.

В 18:00 у памятника Свободы пройдёт церемония чествования борцов за независимость. Затем участники шествия направятся на набережную 11 Ноября.

У Каменного моста на воды Даугавы спустят огненный плот, а возле стены Рижского замка состоится совместное исполнение песен под руководством мужского коллектива Vilki.

В течение дня возле Военного музея Латвии можно будет увидеть выставку военной техники. Там же будет гореть памятный костёр.

Парк Победы: The Sound Poets и музыка Яниса Лусенса

Одним из главных событий вечера станет музыкальная программа «Rīga, mūžības skartā» («Рига, прикоснувшаяся к вечности»), которая начнётся в 19:00 на улице Бариню возле Парка Победы.

Перед зрителями выступят группы The Sound Poets и Juuk.

Также состоится концертное представление на музыку Яниса Лусенса и стихи Александра Чака. Солисты — Эрика Эглия-Гравеле, Раймондс Целмс, Атис Иевиньш и Ингус Улманис.

Где ещё послушать музыку 11 ноября

В разных районах Риги подготовлены концерты и тематические мероприятия.

В 19:00 в культурном центре «Ильгюциемс» состоится концерт «Zinu, zinu tēva sētu» с участием актрисы Сигиты Евглевски-Плявини и гитариста Мариса Купчса. Бесплатные приглашения будут доступны с 4 ноября в кассах Biļešu paradīze.

В 19:00 в парке Дворца культуры «Зиемельблазма» пройдёт вечер «Dziesmas gaisma» с песнями у костров вместе с Робертом Ошиньшем и Гатисом Ивансом.

В культурном центре «Малая гильдия» выступит фольклорный коллектив Suitu vīri из Алсунги.

В 19:00 в лютеранской церкви Риги в Торнякалнсе оркестр Rīga представит концерт «Nesu gaismu». Бесплатные приглашения можно получить с 4 ноября.

В концертном зале Ave Sol прозвучит программа «Mijkrēslis» с участием смешанного хора имени Эмиля Дарзиньша, Рижского камерного хора Ave Sol и солистов.

В Национальном музее истории Латвии в Рижском замке праздничные мероприятия будут проходить весь день.

С 16:00 до 18:00 в музее «Рижский центр югендстиля» состоятся лекция и интерактивное занятие «Символы Латвийского государства». Для участия необходим действительный входной билет в музей и предварительная регистрация.

18 ноября: военный парад и большой концерт у памятника Свободы

В День провозглашения Латвийской Республики основные праздничные мероприятия вновь сосредоточатся в центре столицы.

На набережной 11 Ноября состоится военный парад с участием Национальных вооружённых сил, подразделений Министерства внутренних дел и Министерства юстиции, а также иностранных военных.

На территории Рижского пассажирского порта можно будет осмотреть военную технику.

Национальный музей истории Латвии в Рижском замке подготовит специальную праздничную программу на весь день.

Вечером концерты пройдут сразу на нескольких площадках столицы.

В «Зиемельблазме» оркестр Rīga, хоры и солисты представят программу «Rīgas pastkartes Latvijai». В культурном центре «Иманта» состоится концерт «Gaismā rotāties».

В Доме Рижского латышского общества пройдёт масштабный концерт «Edgaram Račevskim – 90», который объединит 16 мужских хоров со всей Латвии.

Во Дворце культуры VEF зрителям покажут танцевальное представление «Rīdzinieki dejo cauri gadsimtiem» — путешествие по истории рижских танцев.

Главное шоу 18 ноября: музыка, свет и лазеры

Центральное праздничное событие состоится на площади Свободы.

В 18:00 программу откроет фольклорный коллектив Vilkači, а в 19:00 начнётся большой концерт «Brīvības ainavas» («Пейзажи свободы»).

На сцену выйдут Айя Андреева, Аснате Ранцане, Дагнис Розиньш, Рихардс Мачановскис, вокальная группа Neaizmirstulītes и трио Oranžās. Ведущими вечера станут Лига Зельге и Мартиньш Бруверис.

Основой музыкального представления станут восемь пейзажей, включённых в Культурный канон Латвии. Каждый из них превратится в отдельную музыкальную и визуальную историю, объединённую образом могучего дерева.

В кульминации концерта дерево озарится светом, символизируя государство, которое за 108 лет прошло путь от мечты о независимости до современной Латвии.

В 20:10 начнётся пятиминутное световое и лазерное шоу. Его будут регулярно повторять до 23:00.

Staro Rīga: четыре вечера световых инсталляций

С 15 по 18 ноября в Риге вновь пройдёт фестиваль света Staro Rīga.

Каждый вечер с 17:00 до 23:00 улицы, парки и здания столицы будут украшены световыми инсталляциями, аудиовизуальными объектами и видеопроекциями на фасадах.

Тема фестиваля этого года — «Unum momentum», что означает «Одно мгновение».

Художники предложат зрителям задуматься о мгновениях, способных изменить целый мир или внутренний мир отдельного человека.

Праздничную атмосферу дополнят государственные флаги на городских улицах и композиции из живого огня возле Бастионной горки.

Какие улицы перекроют

Праздничные мероприятия повлияют на движение транспорта уже с 9 ноября.

Дата и время Ограничения 9 ноября, 20:00 — 12 ноября, 12:00 Закрыта улица Бариню возле Парка Победы 11 ноября, 17:00–24:00 Закрыта набережная 11 Ноября между Каменным и Вантовым мостами 16 ноября, 20:00 — 18 ноября, 23:00 Запрещены остановка и стоянка на набережной 11 Ноября от Каменного моста до улицы Муйтас, а также на параллельной улице С дневных часов 17 ноября до вечера 18 ноября Набережная 11 Ноября закрыта для движения

Общественный транспорт продолжит курсировать, однако отдельные маршруты могут быть сокращены или изменены.

18 ноября проезд в общественном транспорте Риги будет бесплатным.

Если не указано иное, посещение праздничных мероприятий также бесплатное.