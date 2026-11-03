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Зачем иностранцы приезжают учиться в Латвию? Минобразования предлагает запретить часть учебных программ 0 227

Наша Латвия
Дата публикации: 03.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: иностранные студенты в аудитории
ФОТО: BB.LV/AI

Министерство образования и науки Латвии предлагает ужесточить иммиграционные правила для студентов из стран, не входящих в ЕС. В частности, ведомство хочет ограничить возможность получения образования по программам короткого цикла и усилить контроль за сроками начала учебы. Колледжи выступают против, указывая, что на таких программах обучается лишь небольшая часть иностранных студентов.

Министерство образования и науки Латвии (МОН) предлагает внести поправки в Закон об иммиграции, которые ужесточат требования к иностранным студентам из третьих стран и учебным заведениям, принимающим их на обучение.

Одно из наиболее существенных предложений — запретить гражданам третьих стран обучение по программам высшего образования короткого цикла. Изменения прежде всего затронут колледжи, предлагающие такие программы.

Как пишет газета Diena, представители колледжей возражают против инициативы, считая предлагаемые ограничения несоразмерными реальным рискам.

Колледжи: речь идет всего о 1,3% иностранных студентов

Представители колледжей обращают внимание, что на программах короткого цикла обучается лишь 1,3% всех студентов из третьих стран. По их мнению, столь небольшая доля не может сама по себе свидетельствовать о серьезной угрозе для государства.

Согласно приведенной статистике, в колледжах и на соответствующих курсах в Латвии в общей сложности обучаются около 200 иностранцев.

Среди них больше всего граждан Индии — 72 человека. Далее следуют Россия — 36 студентов, Беларусь — 12, Камерун — 11 и Узбекистан — 10.

Минобразования сомневается в целях приезда некоторых студентов

В Министерстве образования и науки считают, что отдельные образовательные программы могут использоваться не столько для получения квалификации, сколько для въезда и пребывания в Латвии.

Ведомство, в частности, обращает внимание на студентов из Индии. Как отмечалось при обсуждении поправок, полученные в латвийских колледжах и на некоторых курсах документы об образовании не имеют ценности в Индии.

Это вызывает у министерства вопросы относительно реальных целей обучения.

«Возникает вопрос: что этот человек здесь делает? Если он хочет учиться — почему не поступает на программу бакалавриата?» — заявила парламентский секретарь МОН Иева Силиня.

Она выступила на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, где рассматривались предложения по изменению иммиграционного законодательства.

Приоритет — бакалавриат, магистратура и докторантура

Министерство считает, что иностранцев из третьих стран следует ориентировать прежде всего на полноценные программы высшего образования. Речь идет об обучении в бакалавриате, магистратуре и докторантуре.

По мнению ведомства, такой подход позволит усилить контроль за целями пребывания иностранцев в стране и сократить возможности использования образовательной системы для обхода иммиграционных требований.

При этом представители колледжей настаивают, что ограничения затронут и тех студентов, которые действительно приезжают в Латвию за образованием.

Приехать в октябре, а начать учебу через год — больше не получится?

Еще одно предложение МОН касается сроков прибытия иностранных студентов и фактического начала обучения. Министерство хочет ужесточить требования к учебным заведениям, которые приглашают иностранцев, и исключить ситуации, когда студент приезжает в Латвию, но длительное время не приступает к занятиям.

В качестве примера Иева Силиня привела ситуацию, когда учебный год начинается в сентябре, а иностранный студент прибывает только в октябре. При этом он заявляет, что намерен дождаться следующего сентября и лишь тогда приступить к учебе.

В Минобразования считают, что подобную практику необходимо запретить.

Таким образом, предлагаемые изменения должны усилить ответственность учебных заведений за приглашенных студентов и обеспечить более тесную связь между получением права на пребывание в Латвии и реальным участием в образовательном процессе.

Что будет дальше?

Предложения Министерства образования и науки рассматриваются в рамках подготовки поправок к Закону об иммиграции. Пока речь идет о законодательной инициативе, а не о вступившем в силу запрете.

Окончательные условия обучения иностранных студентов будут зависеть от дальнейшего рассмотрения и принятия поправок Сеймом.

Дискуссия затрагивает не только вопросы иммиграционного контроля, но и интересы латвийских учебных заведений, для которых иностранные студенты являются частью образовательной деятельности.

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#образование #Латвия #министерство образования #иностранные студенты
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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