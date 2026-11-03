Плановое хозяйство у нас закончилось уже лет 35 назад. Но вот в латышском языке появилось новое слово — nākotnēšana, то есть взгляд в будущее, футурология. Значит, без планирования всё же никуда!

Цель — жить богаче, чем в ЕС

В обозримом будущем латвийская столица может включить в свой состав посёлки, растущие в окрестностях как грибы после дождя. Прогнозы относительно роста агломерации озвучил на конференции «Рига-2050» Гунтарс Рускулс, руководитель Управления стратегического руководства Департамента городского развития. Хотя он и сторонник «компактного города», но смирился с тенденцией к расширению.

Андрис Натриньш, продекан Бизнес-школы Латвийского университета, напомнил, что Рига производит 52,6% ВВП Латвии, хотя в ней живёт только треть населения. Валовой продукт на душу населения в столице в 1,5 раза выше, чем в стране в целом.

К «уникальным ценностям» Риги учёный отнёс крупнейший в регионе аэропорт (хотя он находится за пределами города), а также архитектурные ансамбли, включённые в списки ЮНЕСКО, и научный потенциал.

Целевым сценарием для всей Латвии к 2050 году А. Натриньш назвал население в 1,77 млн человек и ВВП на уровне 106% от среднего показателя по Евросоюзу. Ревитализация — оживление — Риги может вернуть её население выше отметки в 600 тысяч человек. Тогда как стагнационный сценарий приведёт к сокращению населения до 544 тысяч.

Новый деловой центр, по мнению эксперта, сформируется вокруг улицы Сканстес. «Научная миля» вокруг образовательных и исследовательских учреждений на Кипсале и в Торнякалнсе тоже потенциально сможет обеспечить работой десятки тысяч человек. Латгальское предместье с его деревянной застройкой может превратиться в туристический кластер, а такие «спальные» районы, как Кенгарагс, будут благоустроены и станут комфортнее для жизни.

Рижских буржуев не любят

Эдгарс Бергхолцс, глава Комитета Рижской думы по развитию, представляющий премьерский «Объединённый список», заметил, что неверно ставить доходы самоуправлений в зависимость от численности населения. В таком случае муниципалитеты не заинтересованы в развитии бизнеса, поскольку рассчитывают получить средства из фонда финансового выравнивания.

— Рига платит в него 150 миллионов евро! — напомнил депутат, отметив, что в стране по-прежнему чувствуется негативное отношение к «рижским буржуям».

Между прочим, отметил Э. Бергхолцс, Юрмала до 1959 года была частью Риги.

— Почему бы нам не пойти в обратном направлении? — задался вопросом политик. Разумеется, местные элиты не захотят терять власть и деньги.

Инесе Сирма, исполняющая обязанности директора Департамента городского развития, считает, что столице необходимо сосредоточиться на чётких целях и путях их достижения. В жилищном строительстве следует опираться на государственно-частное партнёрство.

— Без общего развития столичной агломерации невозможно обойтись, — подчеркнула чиновница.

Андрис Натриньш в качестве примера такого развития упомянул объездные дороги вокруг Риги. Качественное жильё и комфортная городская среда привлекут в город семьи с детьми. Он также поднял тему LielRīga — «Большой Риги».

Устами младенца глаголит истина?

Марта Котелло, председатель Комитета Рижской думы по вопросам внешней среды и развития, подчеркнула, что сейчас «мы рисуем Ригу для молодёжи, но её видение может кардинально отличаться от нашего». По мнению политика из партии «Прогрессивные», европейская городская среда отличается высокой плотностью застройки, при которой вся инфраструктура находится в шаговой доступности.

В этом отношении ей нравятся такие районы, как Тейка и Старый Агенскалнс. Разумеется, М. Котелло выступает за то, чтобы в столице «доминировал общественный транспорт»!

Модератор дискуссии, урбанист Виестурс Целминьш, в свою очередь, охладил размечтавшуюся мадам Котелло. Он сообщил присутствующим, что большинство одноклассников его детей из Первой гимназии видят своё будущее за пределами Латвии.