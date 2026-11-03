В Риге начинает работу первая финансируемая самоуправлением группа психологической поддержки для мужчин, пострадавших от насилия. Её участниками станут девять человек, которые смогут бесплатно получить профессиональную помощь в безопасной и конфиденциальной обстановке.

Как сообщила координатор проектов отдела внешних коммуникаций Рижского самоуправления Антра Габре, новую услугу организует Центр поддержки семей Dūja в сотрудничестве с Рижской думой.

Программа предназначена для совершеннолетних мужчин, задекларировавших место жительства в Риге и столкнувшихся с физическим, сексуальным, эмоциональным или экономическим насилием, принудительным контролем либо угрозами насилия.

Возможность рассказать о том, о чём принято молчать

Главная цель группы — предоставить мужчинам профессиональную психологическую и эмоциональную поддержку в атмосфере доверия и конфиденциальности.

Под руководством специалистов участники смогут лучше разобраться в пережитом опыте, научиться распознавать различные формы насилия, восстановить внутренние ресурсы и освоить навыки, которые помогут чувствовать себя безопаснее в повседневной жизни.

Программа включает 12 очных занятий, которые будут проходить раз в неделю. Продолжительность каждой встречи составит от двух до двух с половиной часов.

Перед включением в группу с каждым участником была проведена индивидуальная ознакомительная беседа.

При необходимости во время занятий будет организован присмотр за детьми, чтобы семейные обязанности не мешали мужчинам получать помощь.

Почему такие группы сложно организовать

По словам Антры Габре, создание группы стало важным шагом в развитии системы поддержки мужчин, переживших насилие.

Организаторы признают, что до сих пор формировать подобные группы было непросто. Однако опыт специалистов показывает, что мужчины также нуждаются в специально организованной безопасной среде, где можно открыто говорить о пережитом и получать необходимую поддержку.

Такие встречи должны помочь участникам не только справиться с последствиями насилия, но и лучше понять собственную ситуацию, укрепить уверенность в себе и найти пути выхода из сложных обстоятельств.

Где ещё можно получить помощь

Помимо групп поддержки, финансируемых Рижским самоуправлением, пострадавшие от насилия могут воспользоваться услугами социальной реабилитации за счёт государства.

Такая помощь доступна независимо от задекларированного места жительства.

Она включает индивидуальные консультации специалистов, возможность временного размещения в кризисных квартирах, а также программы реабилитации в кризисных центрах.

Таким образом, новая рижская программа дополнит существующую систему помощи, уделяя особое внимание мужчинам, которым бывает непросто обратиться за поддержкой и рассказать о пережитом насилии.