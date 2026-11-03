В Латвии растет активность вируса гриппа: за неделю доля положительных лабораторных тестов увеличилась почти вдвое. При этом многие жители, желающие вакцинироваться, пока не могут этого сделать из-за задержек поставок препаратов. В Национальной службе здравоохранения объяснили причины дефицита, а эпидемиологи сообщили, когда ожидается поступление вакцин.

Положительных тестов на грипп стало почти вдвое больше

По данным эпидемиологического мониторинга, за минувшую неделю доля положительных анализов на грипп в Латвии выросла с 2,5% до 4,6%, сообщают Новости ТВ3.

Несмотря на заметное увеличение показателя, распространение инфекции пока остается ниже установленного эпидемического порога.

С начала сезона наблюдения лаборатории выявляли только вирусы гриппа типа А. Однако интерес населения к вакцинации уже высок. Семейные врачи рассказывают, что пациенты активно записываются на прививки, но получить их пока могут не все.

«Люди буквально забрасывают нас звонками»

Семейный врач Андрис Бауманис признает, что ситуация с поставками вакцин создает дополнительную нагрузку на медицинские практики.

«Люди звонят, буквально забрасывают звонками, медсестра сейчас пытается объяснить, что поставка вакцин задерживается, но пациенты не всегда готовы это слышать», — рассказал он.

В то же время врач считает, что нынешняя задержка пока не должна существенно повлиять на ход вакцинации. По его словам, грипп еще не получил широкого распространения, поэтому опоздание с поставками на две-три недели не столь критично, как задержка на несколько месяцев.

Тем не менее пациентам приходится ждать, поскольку необходимые препараты поступили далеко не во все практики семейных врачей.

Какие вакцины уже есть, а каких пока не хватает

В этом сезоне государство закупило три вида вакцин против гриппа для жителей, имеющих право на бесплатную вакцинацию.

Часть препаратов уже доставлена в Латвию. В частности, поступили вакцины, предназначенные для пожилых людей, а также детские вакцины в форме назального спрея.

Однако стандартные инъекционные вакцины, которые используются для остальных групп риска, пока задерживаются. Причем проблема затрагивает не только Латвию: с аналогичными трудностями столкнулись и другие европейские страны.

Почему задерживаются поставки

В Национальной службе здравоохранения (NVD) называют две основные причины. Первая связана с особенностями производства обновленной вакцины против гриппа.

Как объяснила руководитель отдела общественных отношений NVD Эвия Шталберга, состав препаратов ежегодно корректируется с учетом ожидаемых вариантов вируса. В нынешнем сезоне изменения затронули сразу три компонента вакцины, что усложнило производственный процесс.

Вторая причина — задержка изготовления сырья, необходимого для производства препаратов. Поскольку производители не получили нужные компоненты вовремя, сроки выпуска готовых вакцин также сдвинулись.

Когда вакцины появятся у семейных врачей

В Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) рассчитывают, что ожидание скоро закончится. Старший эпидемиолог центра Карина Паклоне сообщила, что стандартные вакцины должны прибыть в Латвию уже в конце текущей недели.

«Ожидается, что эта вакцина против гриппа будет доставлена в Латвию в конце этой недели, а вакцинацию можно будет начать уже на следующей неделе, когда она поступит в учреждения, проводящие вакцинацию», — пояснила специалист.

Таким образом, при соблюдении графика поставок вакцинация соответствующих групп риска может возобновиться уже на следующей неделе. При этом фактическая доступность прививок будет зависеть от того, когда препараты распределят между медицинскими учреждениями.

Не поздно ли будет прививаться в ноябре?

Эпидемиологи успокаивают: задержка поставок еще не означает, что жители упустили подходящее время для защиты от гриппа. По данным ЦПКЗ, конец октября и ноябрь считаются оптимальным периодом для вакцинации.

При этом важно учитывать, что иммунная защита после прививки формируется не сразу — обычно на это требуется около двух недель. Поэтому специалисты рекомендуют не откладывать вакцинацию без необходимости, когда нужный препарат станет доступен.

Государство закупило больше вакцин, чем год назад

В общей сложности государство предусмотрело на нынешний сезон более 148 тысяч доз вакцин против гриппа — примерно на девять тысяч больше, чем годом ранее.

Однако задержки коснулись не только государственной программы. Жителям, которые собираются привиться за собственные средства, также приходится ждать, поскольку поставки платных вакцин тоже запаздывают.

В результате спрос на вакцинацию уже есть, но возможность сделать прививку пока зависит от наличия конкретного препарата в медицинском учреждении.