В Латвии рассматривают возможность сокращения льгот на проезд в общественном транспорте. Если одно из предложений Министерства сообщения получит поддержку правительства, людям с инвалидностью, которые сейчас ездят бесплатно, придётся оплачивать 30% стоимости билета.

Общественная организация Apeirons предупреждает, что особенно болезненно изменения могут ударить по семьям с детьми с инвалидностью.

Как сообщает bb.lv со ссылкой на объединение людей с инвалидностью и их друзей Apeirons, организация выразила обеспокоенность планами Министерства сообщения и призвала власти оценить социальные последствия возможного сокращения льгот.

Речь идёт о подготовленном министерством докладе о финансировании общественного транспорта на 2027–2030 годы. В документе представлены три возможных сценария, два из которых предусматривают ограничение государственных компенсаций за льготный проезд на уровне 70% стоимости билета.

Кому придётся платить за проезд?

Если предложение будет реализовано, бесплатный проезд может стать частично платным для нескольких категорий пассажиров:

людей с первой и второй группами инвалидности;

детей с инвалидностью;

сопровождающих детей с инвалидностью;

сопровождающих людей с первой группой инвалидности.

Вместо нынешнего бесплатного проезда им придётся оплачивать 30% стоимости билета.

Например, если билет стоит 5 евро, пассажиру необходимо будет заплатить 1,50 евро. Для семьи, в которой ребёнок с инвалидностью регулярно ездит на лечение или реабилитацию вместе с сопровождающим, дополнительные расходы могут оказаться значительно выше.

В Apeirons подчёркивают, что такие семьи уже несут существенные расходы на уход, медицинскую помощь и восстановительные процедуры.

Детям необходимо регулярно посещать врачей, образовательные учреждения и реабилитационные занятия. Если оплачивать проезд придётся и ребёнку, и сопровождающему, это создаст дополнительную нагрузку на семейный бюджет.

Почему министерство предлагает сократить льготы?

Главная причина — нехватка средств на финансирование общественного транспорта.

По данным Министерства сообщения, базовое государственное финансирование региональных пассажирских перевозок с 2024 года составляет 93,8 миллиона евро в год.

Между тем расходы на обеспечение перевозок в 2026 году прогнозируются на уровне примерно 109,9 миллиона евро.

Таким образом, разница между базовым финансированием и ожидаемыми расходами превышает 16 миллионов евро.

В министерстве объясняют рост затрат увеличением расходов на зарплаты, топливо и энергоресурсы.

По расчётам ведомства, ограничение компенсаций за льготный проезд уровнем 70% позволило бы экономить около 6,9 миллиона евро ежегодно.

При этом в 2025 году на компенсацию поездок пассажиров, пользующихся установленными государством льготами, было направлено 26,2 миллиона евро — почти 28% государственного финансирования общественного транспорта.

Три сценария: от сокращения маршрутов до сохранения льгот

Министерство сообщения представило правительству три возможных варианта финансирования общественного транспорта.

Первый вариант — жёсткая экономия.

Он предусматривает сокращение региональной автобусной сети примерно на 14%, уменьшение объёма государственных железнодорожных перевозок на 3%, повышение стоимости билетов в среднем на 30% и ограничение льгот уровнем 70%.

Само министерство признаёт, что такой сценарий существенно ухудшит доступность общественного транспорта, особенно в регионах.

Второй вариант — сохранить маршруты, но повысить цены.

Предлагается оставить автобусную и железнодорожную сеть на уровне 2026 года, увеличить стоимость билетов в среднем на 10% и одновременно сократить максимальный размер государственных компенсаций за льготный проезд до 70%.

Именно этот вариант министерство считает практически осуществимым в условиях ограниченного бюджета.

Третий вариант — сохранить действующие льготы.

Он предусматривает сохранение нынешней маршрутной сети и системы льгот при повышении стоимости билетов в среднем на 10%.

По оценке министерства, это наименее болезненное решение для пассажиров. Однако для его реализации потребуется дополнительно около 15 миллионов евро ежегодно.

Министерство считает третий вариант предпочтительным, если в государственном бюджете удастся найти необходимые средства.

«Это вопрос не только денег»

В Apeirons обращают внимание, что для многих людей с инвалидностью общественный транспорт — необходимое условие самостоятельной жизни.

Он позволяет добираться до работы, учебных заведений, медицинских учреждений и социальных служб.

Введение обязательной доплаты может ограничить возможности людей с инвалидностью пользоваться необходимыми услугами и участвовать в общественной жизни.

По мнению организации, прежде чем принимать решение, необходимо оценить уровень занятости и доходов людей с инвалидностью, а также их реальные потребности в передвижении.

Apeirons призывает Министерство сообщения и Министерство благосостояния провести обсуждение с организациями, представляющими интересы людей с инвалидностью.

Когда могут измениться правила?

Пока речь идёт исключительно о предложениях, которые ещё предстоит рассмотреть Кабинету министров.

Для введения ограничений необходимо будет изменить Закон об инвалидности и правительственные правила предоставления льгот на проезд.

Кроме того, по оценке Министерства сообщения, для адаптации системы расчётов и информирования населения потребуется переходный период продолжительностью не менее шести месяцев.

Таким образом, решение об отмене полностью бесплатного проезда пока не принято. Дальнейшая судьба льгот будет зависеть от того, какой вариант финансирования общественного транспорта выберет правительство и удастся ли найти дополнительные средства в бюджете.