В среду, 4 ноября, во второй половине дня в Латвии начнет увеличиваться облачность, а местами пройдут небольшие дожди. Теплее всего будет на побережье, где воздух прогреется до +11 градусов. В восточных районах температура не превысит +3…+5 градусов. К вечеру на побережье усилится западный ветер.
В среду, 4 ноября, погода в Латвии будет постепенно меняться: во второй половине дня и вечером с северо-запада начнет увеличиваться облачность, а в отдельных районах пройдет небольшой дождь. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на прогноз синоптиков.
В течение дня слабый северный ветер сменится западным. На побережье он постепенно усилится, и к вечеру порывы могут достигать 14 метров в секунду.
Температура воздуха будет заметно различаться в зависимости от региона.
В восточной части Латвии столбики термометров поднимутся лишь до +3…+5 градусов, тогда как на побережье воздух может прогреться до +11 градусов.
Какая погода ожидается в Риге?
В столице в течение дня небо постепенно затянется облаками. Ближе к вечеру возможен небольшой дождь. Утром будет дуть слабый ветер, а во второй половине дня он сменится слабым или умеренным западным.
Максимальная температура воздуха в Риге составит +8…+9 градусов.
Атмосферное давление останется высоким
Погодные условия в Латвии определяет восточная периферия антициклона.
Несмотря на влияние области высокого давления, во второй половине дня облачность увеличится, а в некоторых районах ожидаются небольшие осадки.
Оставить комментарий