В среду, 4 ноября, во второй половине дня в Латвии начнет увеличиваться облачность, а местами пройдут небольшие дожди. Теплее всего будет на побережье, где воздух прогреется до +11 градусов. В восточных районах температура не превысит +3…+5 градусов. К вечеру на побережье усилится западный ветер.

В среду, 4 ноября, погода в Латвии будет постепенно меняться: во второй половине дня и вечером с северо-запада начнет увеличиваться облачность, а в отдельных районах пройдет небольшой дождь. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на прогноз синоптиков.

В течение дня слабый северный ветер сменится западным. На побережье он постепенно усилится, и к вечеру порывы могут достигать 14 метров в секунду.

Температура воздуха будет заметно различаться в зависимости от региона.

В восточной части Латвии столбики термометров поднимутся лишь до +3…+5 градусов, тогда как на побережье воздух может прогреться до +11 градусов.

Какая погода ожидается в Риге?

В столице в течение дня небо постепенно затянется облаками. Ближе к вечеру возможен небольшой дождь. Утром будет дуть слабый ветер, а во второй половине дня он сменится слабым или умеренным западным.

Максимальная температура воздуха в Риге составит +8…+9 градусов.

Атмосферное давление останется высоким

Погодные условия в Латвии определяет восточная периферия антициклона.

Несмотря на влияние области высокого давления, во второй половине дня облачность увеличится, а в некоторых районах ожидаются небольшие осадки.