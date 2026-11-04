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До +11 градусов, но с дождем и ветром: какой будет погода в Латвии в среду 0 130

Наша Латвия
Дата публикации: 04.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: тропа в лесу
ФОТО: LETA

В среду, 4 ноября, во второй половине дня в Латвии начнет увеличиваться облачность, а местами пройдут небольшие дожди. Теплее всего будет на побережье, где воздух прогреется до +11 градусов. В восточных районах температура не превысит +3…+5 градусов. К вечеру на побережье усилится западный ветер.

В среду, 4 ноября, погода в Латвии будет постепенно меняться: во второй половине дня и вечером с северо-запада начнет увеличиваться облачность, а в отдельных районах пройдет небольшой дождь. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на прогноз синоптиков.

В течение дня слабый северный ветер сменится западным. На побережье он постепенно усилится, и к вечеру порывы могут достигать 14 метров в секунду.

Температура воздуха будет заметно различаться в зависимости от региона.

В восточной части Латвии столбики термометров поднимутся лишь до +3…+5 градусов, тогда как на побережье воздух может прогреться до +11 градусов.

Какая погода ожидается в Риге?

В столице в течение дня небо постепенно затянется облаками. Ближе к вечеру возможен небольшой дождь. Утром будет дуть слабый ветер, а во второй половине дня он сменится слабым или умеренным западным.

Максимальная температура воздуха в Риге составит +8…+9 градусов.

Атмосферное давление останется высоким

Погодные условия в Латвии определяет восточная периферия антициклона.

Несмотря на влияние области высокого давления, во второй половине дня облачность увеличится, а в некоторых районах ожидаются небольшие осадки.

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#Рига #климат #погода #ветер #Латвия #прогноз #дождь #температура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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