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Гололед осложнил движение под Ригой: названы опасные участки дорог 0 413

Наша Латвия
Дата публикации: 04.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: скользкая дорога

В среду утром, 4 ноября, в окрестностях Риги из-за гололеда ухудшились условия движения на нескольких государственных автодорогах. Особенно осторожными водителям следует быть на Видземском и Валмиерском шоссе. Для обработки скользких участков привлечена зимняя дорожная техника.

В среду утром в окрестностях Риги образовался гололед, из-за которого затруднено движение на отдельных участках главных и региональных государственных автодорог.

Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на предприятие Latvijas valsts ceļi («Латвийские государственные дороги», LVC).

На каких дорогах затруднено движение?

По информации дорожной службы, сложные условия движения наблюдаются на двух главных государственных автодорогах:

  • Видземское шоссе (А2) — на участке от Вангажи до Сигулды.
  • Валмиерское шоссе (А3) — на участке от Мурьяни до Раганы.

Кроме того, гололед осложняет движение на региональных автодорогах в окрестностях Риги.

На дороги выведена зимняя техника

Для улучшения условий движения дорожные службы обрабатывают скользкие участки противогололедными материалами. К работам привлечены три единицы техники зимнего содержания дорог.

Водителям рекомендуется учитывать состояние дорожного покрытия, выбирать скорость в соответствии с погодными условиями и соблюдать увеличенную дистанцию до других автомобилей.

Особенно осторожными следует быть на мостах, путепроводах и затененных участках дорог, где скользкое покрытие может сохраняться дольше.

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#Рига #гололед
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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