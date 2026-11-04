Скандал с латвийским гражданством набирает обороты: прокуратура заинтересовалась ещё одним членом семьи Вишванат

Теперь внимание правоохранительных органов привлекла не только история Дивьи Вишванат, решение о гражданстве которой Сейм сначала принял, а затем отменил, но и обстоятельства получения латвийского паспорта её супругом. Под проверку попала также роль Латвийской академии наук.

Прокуратура изучает фактическую роль и систематическое участие Латвийской академии наук (LZA) в процедурах предоставления гражданства за особые заслуги перед государством. В рамках проверки будут рассмотрены и обстоятельства, повлиявшие на предоставление гражданства гражданину Индии Канану Вишванату в 2023 году.

Поводом для разбирательства стала история его супруги Дивьи Вишванат.

15 октября Сейм принял специальный закон, предоставивший ей латвийское гражданство. Однако уже 22 октября депутаты приняли другой закон, отменивший предыдущее решение.

Столь необычная последовательность событий привлекла внимание Генеральной прокуратуры, которая начала проверку обстоятельств предоставления гражданства.

Какую роль сыграла Академия наук?

Советник генерального прокурора по вопросам коммуникации Санта Валюма пояснила, что в процедуре предоставления гражданства Дивье Вишванат участвовали должностные лица Латвийской академии наук.

Именно они предоставили рекомендации и поддержали её кандидатуру для получения гражданства за особые заслуги перед Латвией.

Теперь прокуратура намерена выяснить, какими полномочиями обладает Академия наук как публичное учреждение при выдвижении кандидатов на получение гражданства и насколько её действия соответствовали установленным правам и обязанностям.

Кроме того, проверяющие изучат, какую роль академия играла в других аналогичных случаях.

Таким образом, речь идёт уже не только об одном решении Сейма, но и о более широком анализе практики предоставления гражданства при участии научного учреждения.

Проверят и обстоятельства получения гражданства супругом

Отдельное внимание уделяется Канану Вишванату, которому латвийское гражданство было предоставлено ещё в 2023 году.

В прокуратуре пояснили, что история получения гражданства Дивьей Вишванат должна рассматриваться в контексте ранее принятого решения в отношении её мужа.

Однако отдельную проверку законности предоставления гражданства Канану Вишванату начинать не планируется.

Причина заключается в ограничениях полномочий прокуратуры: ведомство не вправе самостоятельно пересматривать или отменять действующие законы, принятые парламентом.

Тем не менее обстоятельства предоставления гражданства супругу будут изучены в рамках уже начатой проверки.

Политики потребовали разобраться

Ранее в прокуратуру поступило заявление политика партии «Новое Единство» Эдмундса Юревицса.

Он попросил оценить не только ситуацию с Дивьей Вишванат, но и обстоятельства предоставления латвийского гражданства её супругу в 2023 году.

Теперь прокуратуре предстоит установить, какую роль в этих процессах сыграла Латвийская академия наук и насколько обоснованным было её участие в выдвижении кандидатов на получение гражданства за особые заслуги.

О результатах проверки и возможных дальнейших решениях пока не сообщается.