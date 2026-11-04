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Латвию ждёт тёплый, но неспокойный четверг: подробности прогноза 0 181

Наша Латвия
Дата публикации: 04.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ветренная погода
ФОТО: BB.LV/AI

В четверг, 5 ноября, в Латвии станет немного теплее, однако погода будет ветреной. Температура воздуха местами поднимется до +12 градусов, а на побережье порывы ветра достигнут 18 метров в секунду.

Как сообщает bb.lv со ссылкой на прогнозы синоптиков, в течение суток ожидается переменная облачность. В отдельных районах центральной и восточной Латвии возможен небольшой дождь, а ночью и утром местами образуется дымка.

В ночь на четверг будет дуть слабый или умеренный западный и северо-западный ветер. На побережье его порывы могут достигать 15 метров в секунду. Температура воздуха составит от +4 до +10 градусов.

Днём ветер усилится. Порывы северо-западного ветра достигнут 9–14 метров в секунду, а в прибрежных районах — до 18 метров в секунду. Несмотря на это, воздух прогреется до +8…+12 градусов.

В Риге 5 ноября ожидается переменная облачность без существенных осадков. Северо-западный ветер будет порывистым, местами его скорость достигнет 18 метров в секунду.

Температура воздуха в столице составит около +10 градусов.

Таким образом, четверг окажется сравнительно тёплым для начала ноября, однако из-за сильного ветра, особенно в Риге и на побережье, на улице может ощущаться прохладнее, чем показывает термометр.

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#Рига #климат #погода #ветер #Латвия #прогноз #температура
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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