На платформе социальных сетей “Threads” люди обращаются к руководству магазина “Rimi”, потому что не понимают, что происходит в последнее время. “Ещё неделю назад читала посты о катастрофическом качестве мяса в ваших магазинах, казалось, что, наверное, всё не так уж плохо… Сегодня и мой счастливый билет выпал…

Сегодня в саласпилсском “Rimi” купила свиную шейную карбонадную часть, а когда дома открыла пакет, от запаха можно было вырвать. У вас вообще существует какой-то контроль качества?” — спрашивает женщина.

В разделе комментариев один за другим следуют истории разочарования, в которых люди делятся опытом покупки мяса сомнительного качества.

Например, Лаура считает, что качество и свежесть мяса сильно ухудшились. Но то же самое и с фруктами, и с овощами. Раньше я закупалась в “Rimi”, потому что в “Maxima” мясо было на голову хуже. Эти времена прошли… Пора мчаться обратно в “Maxima”!

Элиза заметила совсем неладное: “Пошла 6.10 за мясом, смотрю — срок до 7.10, прихожу 7.10, а на тех же самых 3, уже подсохших, кусках шейного карбонада уже стоит срок до 8.10.”

Илвия рассказывает, что в магазине просит понюхать мясо. Да, это раздражает сотрудников, однако так она чувствует себя увереннее, что всё будет в порядке и мясо окажется пригодным в пищу.

Ещё одна женщина добавляет: “Я тоже заметила, что качество продуктов сильно упало, в последней покупке мне попались и мёртвые авокадо, и мандарины.”

К сожалению, не повезло и Эвите. Женщина рассказывает, что ей взвесили старое куриное филе, и запах был ужасный.

Монта делится опытом: “Вентспилс. Бескостные окорочка — положили в 2 пакета. Дома хотела убрать в холодильник… и поняла, что всё очень плохо.

Муж позвонил, и на том конце провода совсем не удивились и спросили, почему я не заметила раньше (прошло 20 минут), но как это не заметила та сотрудница?!?

Отвезли обратно, и сотрудница на информации, открыв большой пакет, чтобы отсканировать код, тоже не обрадовалась запаху. Но и в мясной отдел не сообщила, что что-то не так и нужно проверить.”

В обсуждение включаются и представители магазина “Rimi”: “Во всех случаях, когда клиент приобрёл в магазине Rimi продукт или товар ненадлежащего качества, мы в первую очередь приглашаем обратиться в конкретный магазин, где этот товар был приобретён (взяв с собой сам товар и чек), где вам без лишних разговоров будут возвращены потраченные денежные средства или товар будет заменён на новый, либо связаться со службой поддержки клиентов Rimi.”