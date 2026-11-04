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«Надо забыть про коммунизм»: в Рижской думе пытаются бороться с дотациями и субсидиями 2 1114

Наша Латвия
Дата публикации: 04.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: трамвай
ФОТО: LETA

Дискуссии о развитии столицы Латвии на конференции «Рига-2050» неизбежно касались и уровня жизни будущих поколений рижан.

Глава Комитета Рижской думы по развитию Эдгарс Бергхолцс, который помимо работы в думе занимается бизнесом в сфере возобновляемой энергетики, категорически выступил против субсидирования как жилья, так и автотранспорта.

— Государство не может даже контролировать цены на топливо. Как же оно будет влиять на рынок недвижимости? Надо забыть про коммунизм, — призвал собравшихся Бергхолцс, подразумевая, вероятно, раздачу бесплатных квартир и бензин по 5 копеек за литр.

Главное, считает Э. Бергхолцс, — развитие бизнеса. В нынешних условиях, например, следует заняться территорией бывших портовых складов и развивать там производство. «С ними придут рабочая сила и население», — уверен бизнесмен и чиновник.

Андрис Натриньш, продекан Бизнес-школы Латвийского университета, со своей стороны, считает, что «без механизмов поддержки нельзя развязать этот гордиев узел». Для этого необходима политическая воля!

Например, в Кенгарагсе пятиэтажные панельные дома можно было бы «трансформировать» с помощью уже упоминавшегося государственно-частного партнёрства и создать на их основе доступное арендное жильё для молодых семей.

Из зала также прозвучало предложение перенять опыт Ирландии, где молодым людям назначили стипендии в размере 1500 евро. Это, как утверждалось, дало потрясающий эффект. Высказанное предложение вызвало одобрительный гул в части зала.

Очевидно, борьба Бергхолцса с коммунизмом ещё не закончена. Идеи в духе «раздать деньги — и тогда всё будет хорошо» продолжают жить в умах многих рижан.

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#жилье #Рига #Латвия #молодежь #бизнес #Ирландия #субсидии
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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