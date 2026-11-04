С 1 июля 2026 г. исполнительная власть приняла жёсткое решение: «Государственным институтам исключить из своих штатных расписаний рабочие места, остававшиеся вакантными более шести месяцев».

Несмотря на стабильные зарплаты, премии, доплаты и т. д., не все штатные единицы министерств и ведомств до сих пор были заполнены. На март сего года существовало ещё 5412,9 вакансии (дробное число образуется из-за неполных ставок).

А вот какие профессии могут чувствовать себя защищёнными, т. е. где ещё пока проводятся конкурсы на замещение вакансий:

1. Должностные лица, имеющие специальные звания, следователи (в соответствии с характеристиками их должностей), военнослужащие и судебные эксперты.

2. Судьи, прокуроры и работники аппарата суда (секретари судебных заседаний, помощники судей и судебные переводчики).

3. Медицинские работники, в том числе сотрудники бригад скорой медицинской помощи, а также психологи.

4. Лица, осуществляющие уход в государственных учреждениях социального обслуживания.

5. Руководители учреждений.

6. Должности в рамках срочных проектов (в том числе финансируемых за счёт структурных фондов Европейского союза или Европейского механизма восстановления и устойчивости), отобранные на основании следующих критериев: должность занимает государственный служащий или работник, задействованный в проекте, либо должность относится к группе должностей № 39 — «Управление, реализация и контроль проектов».

7. Должности, на замещение которых в указанный период был объявлен открытый конкурс (включая повторный конкурс, если предыдущий завершился без выбора кандидата).

Короче, латвийское государство всё больше напоминает древнюю Спарту — на передний план выходят воины и жрецы (в нашем случае — медицины). Им даже добавят денюжку. Но в целом в следующем году расходы на вознаграждение госслужащих уменьшатся по республике на 16 424 294 евро.