Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Неприкасаемые: семь категорий госслужащих Латвии, которым не угрожает увольнение 2 2015

Наша Латвия
Дата публикации: 04.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Военные могут расслабиться - отставка им не угрожает.

Военные могут расслабиться - отставка им не угрожает.

С 1 июля 2026 г. исполнительная власть приняла жёсткое решение: «Государственным институтам исключить из своих штатных расписаний рабочие места, остававшиеся вакантными более шести месяцев».

Несмотря на стабильные зарплаты, премии, доплаты и т. д., не все штатные единицы министерств и ведомств до сих пор были заполнены. На март сего года существовало ещё 5412,9 вакансии (дробное число образуется из-за неполных ставок).

А вот какие профессии могут чувствовать себя защищёнными, т. е. где ещё пока проводятся конкурсы на замещение вакансий:

1. Должностные лица, имеющие специальные звания, следователи (в соответствии с характеристиками их должностей), военнослужащие и судебные эксперты.

2. Судьи, прокуроры и работники аппарата суда (секретари судебных заседаний, помощники судей и судебные переводчики).

3. Медицинские работники, в том числе сотрудники бригад скорой медицинской помощи, а также психологи.

4. Лица, осуществляющие уход в государственных учреждениях социального обслуживания.

5. Руководители учреждений.

6. Должности в рамках срочных проектов (в том числе финансируемых за счёт структурных фондов Европейского союза или Европейского механизма восстановления и устойчивости), отобранные на основании следующих критериев: должность занимает государственный служащий или работник, задействованный в проекте, либо должность относится к группе должностей № 39 — «Управление, реализация и контроль проектов».

7. Должности, на замещение которых в указанный период был объявлен открытый конкурс (включая повторный конкурс, если предыдущий завершился без выбора кандидата).

Короче, латвийское государство всё больше напоминает древнюю Спарту — на передний план выходят воины и жрецы (в нашем случае — медицины). Им даже добавят денюжку. Но в целом в следующем году расходы на вознаграждение госслужащих уменьшатся по республике на 16 424 294 евро.

×
#суд #медицина #Латвия #увольнение #бюджет #вакансии
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
0
0
0
0
0
2

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: трамвай Эксклюзив!
Изображение к статье: тропа в лесу
Изображение к статье: Группа поддержки для мужчин
Изображение к статье: Ребенок с мамой в очереди к врачу

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: алкоголь и мужчина
Наша Латвия
7
Изображение к статье: Госконстроль
Политика
6
Изображение к статье: монеты и сейф
Политика
5
Изображение к статье: Дорогое тепло
Наша Латвия
4
Изображение к статье: Пума
Наша Латвия
2
Изображение к статье: инсульт
Наша Латвия
Изображение к статье: алкоголь и мужчина
Наша Латвия
7
Изображение к статье: Госконстроль
Политика
6
Изображение к статье: монеты и сейф
Политика
5

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео