Памятник Свободы в Риге вновь застрахован на 1,5 миллиона евро. Полис защищает монумент от пожаров, стихийных бедствий, повреждений транспортом и вандализма. В этом году страховое покрытие расширено, однако какие именно новые риски добавлены, не уточняется. Между тем история страхования памятника знает и реальные выплаты — причем по весьма необычным причинам.

Памятник Свободы в Риге и в этом году снова застрахован на 1,5 миллиона евро. Страховое покрытие одного из главных символов Латвии расширено: теперь оно предусматривает защиту и от новых рисков, которые ранее не входили в полис. Об этом сообщает агентство LETA.

Памятник страхуют уже 23-й год подряд. Полис городу бесплатно предоставляет компания BTA Baltic Insurance Company.

От пожаров до оползней: что покрывает страховка?

Страхование памятника Свободы предусматривает защиту от широкого перечня возможных повреждений. В него входят пожары, воздействие дыма, штормы, град, наводнения, повреждения транспортными средствами, утечки из поврежденных трубопроводов, оползни и провалы грунта. Кроме того, страховка распространяется на умышленное повреждение монумента третьими лицами.

С 2008 года памятник дополнительно страхуют от осквернения.

В этом году страховое покрытие вновь расширено, однако какие именно риски добавлены, в сообщении не уточняется.

За что уже выплачивали компенсации?

Хотя памятник Свободы застрахован на внушительную сумму, реальные страховые случаи в прошлом были связаны преимущественно с гораздо менее масштабными происшествиями.

Как сообщало издание Dienas Bizness, за первые девять лет страхования было зарегистрировано 15 страховых случаев. Из них 14 были связаны с людьми, которые справляли естественные потребности у памятника. Среди нарушителей были как жители Латвии, так и иностранные граждане.

За подобные случаи предусматривалась компенсация в размере 150 латов (около 213 евро), которая направлялась на устранение последствий происшествий. Впоследствии страховщик мог взыскать выплаченные средства с виновных.

В общей сложности за девять лет компенсации за умышленные нарушения составили 2250 латов, или около 3200 евро.

В памятник въехал пьяный водитель

Впрочем, среди страховых происшествий был и более серьезный инцидент. В 2010 году нетрезвый водитель автомобиля Mitsubishi Pajero въехал на ступени памятника Свободы.

Этот случай также был зарегистрирован страховщиком. Таким образом, к 2013 году насчитывалось 15 страховых случаев, включая 14 эпизодов осквернения и происшествие с автомобилем.

В 2016 году сообщалось уже о 19 заявлениях о страховом возмещении, из которых 18 были связаны с осквернением памятника.

Может ли страховка защитить памятник от беспилотников?

Вопрос о новых рисках особенно актуален на фоне изменения ситуации с безопасностью в регионе.

В августе 2026 года BTA объявила о введении отдельного страхового покрытия для имущества частных лиц на случай определенных военных инцидентов, включая повреждения от беспилотников, ракет, их обломков и взрывных волн.

Однако это не означает, что аналогичная защита включена в полис памятника Свободы. Компания пока не раскрыла, какие именно дополнительные риски предусмотрены в договоре на 2026 год.

Страховая сумма памятника остается прежней — 1,5 миллиона евро. При этом она не является оценкой его исторической или культурной ценности.