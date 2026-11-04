До конца недели в Латвии сохранится преимущественно сухая погода благодаря влиянию антициклона. В четверг воздух прогреется до +12 градусов, однако уже в ночь на субботу в Латгале температура может опуститься до -4 градусов. На побережье ожидается сильный ветер, а на следующей неделе синоптики допускают увеличение количества осадков.

В ближайшие дни в Латвии сохранится влияние антициклона, поэтому до конца недели значительных осадков не ожидается.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на прогнозы синоптиков, во второй половине недели облачность будет переменной, а местами возможны небольшие кратковременные дожди.

При этом температура воздуха будет постепенно снижаться, а в отдельных регионах по ночам ожидаются заморозки.

В четверг потеплеет до +12 градусов

Самым теплым днем оставшейся части недели, согласно прогнозу, станет четверг, 5 ноября. Температура воздуха в Латвии повысится до +8…+12 градусов.

Однако уже в последующие дни максимальная температура не достигнет +10 градусов.

Наиболее холодная погода ожидается в ночь на субботу, 7 ноября, в Латгале, где столбики термометров могут опуститься до -4 градусов.

Таким образом, разница между дневной температурой в четверг и минимальной ночной температурой в субботу в отдельных регионах страны может достигать 16 градусов.

На побережье ветер усилится до 18 метров в секунду

Несмотря на отсутствие сильных осадков, погода не везде будет спокойной. В четверг и в ночь на пятницу на побережье ожидается усиление северо-западного ветра. Его порывы могут достигать 18 метров в секунду.

В выходные ветер постепенно ослабеет и сменится западным. Его скорость будет преимущественно слабой или умеренной. Временами местами возможны небольшие осадки, главным образом кратковременные дожди.

На следующей неделе осадков может стать больше

По предварительным прогнозам, на следующей неделе характер погоды может измениться. Синоптики допускают увеличение количества осадков, особенно во второй половине недели.

Температура воздуха при этом ожидается несколько ниже, чем в первые дни ноября. Однако пока речь идет о предварительной тенденции, которая может уточняться по мере приближения соответствующих дат.

Какой будет погода во второй половине ноября?

Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), в первой половине ноября средняя температура воздуха в Латвии будет преимущественно близка к климатической норме.

Во второй половине месяца ожидается несколько более теплая погода относительно многолетних средних показателей.

Одновременно прогнозируется увеличение количества осадков.

Это означает, что вторая половина ноября может оказаться более влажной, хотя температура в среднем будет немного выше обычной для этого времени года.