Школьник не смог попасть в автобус № 56 на остановке «Клейсту иела» и в результате серьёзно опоздал на занятия. Жалоба его родителя вызвала бурное обсуждение в социальных сетях: выяснилось, что жители Иманты и Золитуде годами сталкиваются с переполненными автобусами, редкими рейсами и постоянными опозданиями. На ситуацию уже отреагировало предприятие Rīgas satiksme.

Поводом для обсуждения стала публикация в Facebook, адресованная Rīgas satiksme. Автор рассказал о неприятном происшествии, которое случилось с его сыном на остановке «Kleistu iela».

По словам родителя, единственный подходящий автобус 56-го маршрута оказался настолько переполненным, что ребёнок практически не имел возможности войти в салон. Более того, когда школьник попытался протиснуться внутрь, пожилая пассажирка, как утверждает автор публикации, буквально вытолкнула его обратно.

В результате мальчик значительно опоздал в школу.

«Огромное спасибо Rīgas satiksme за „прекрасную“ организацию движения общественного транспорта и расписание автобусов!» — с горькой иронией написал возмущённый родитель.

Он подчеркнул, что проблема существует не первый год. По его словам, сообщение между Имантой и Золитуде организовано крайне неудобно: автобус ходит примерно раз в час, а в часы пик попасть в него бывает практически невозможно.

«Это не поездка в школу, а настоящее выживание»

Публикация вызвала многочисленные отклики. Оказалось, что похожие ситуации знакомы многим жителям столицы.

Одна из участниц обсуждения рассказала, что столкнулась с аналогичными трудностями ещё в 2014–2015 годах, когда её сын учился в начальной школе.

По её словам, 56-й автобус уже тогда ходил редко, а утром был переполнен школьниками, работающими пассажирами и пожилыми людьми, направлявшимися в поликлиники и магазины.

Женщина вспомнила случай, когда в переполненном салоне её семилетнего сына настолько сильно сдавили другие пассажиры, что ей пришлось буквально расталкивать людей локтями.

В другой раз при выходе из автобуса на неё упала пожилая женщина, которой стало плохо от духоты. При этом мать даже не могла разглядеть собственного ребёнка среди пассажиров.

«Это прямо выживание, а не обычное утро школьника», — вспоминает рижанка.

Она утверждает, что обращалась с жалобами в Rīgas satiksme и к депутатам. Впоследствии на маршруте появились более вместительные автобусы, однако, судя по нынешним сообщениям, проблема с частотой движения сохранилась.

«Два соседних района, а добраться невозможно»

Другие участники обсуждения обратили внимание на то, что Иманта и Золитуде расположены рядом, но транспортное сообщение между ними остаётся неудобным.

«Совершенно нелогично, что два настолько близко расположенных района имеют такое редкое транспортное сообщение», — написала Ольга Баумане.

По её мнению, автобусы должны ходить значительно чаще, а жителям стоит объединиться и собрать подписи за пересмотр расписания.

Дополнительные трудности создаёт железнодорожный переезд. Из-за задержек на нём автобусы нередко отклоняются от графика, что делает поездки непредсказуемыми.

«Я бы сказала, что между Имантой и Золитуде вообще нет сообщения. Раз в час — это не считается. Приходится идти через железнодорожные пути, а что ещё делать?» — возмущается Лайла Лапса.

Некоторые жители вспомнили и автобус № 4z, который раньше обеспечивал удобное сообщение между районами. После его отмены, по словам комментаторов, стало сложнее добираться до поликлиник.

Жалобы касаются не только 56-го маршрута. Участники обсуждения также упоминают опоздания автобусов № 8 и 44 и неудобное совпадение времени отправления разных маршрутов, после которого следующего автобуса приходится ждать десятки минут.

Rīgas satiksme ответила: часть пассажиров не регистрирует поездки

В обсуждении появился и официальный комментарий муниципального транспортного предприятия Rīgas satiksme.

Компания сообщила, что повторно проанализировала загруженность автобусов 56-го маршрута во время утренних рейсов 3 ноября.

Для этого специалисты сопоставили данные автоматической системы подсчёта пассажиров с количеством зарегистрированных поездок.

Выяснилось, что регистраций билетов было примерно на 15–20% меньше, чем фактически подсчитанных пассажиров.

По оценке предприятия, это свидетельствует о том, что часть людей не регистрировала поездку.

«На этих рейсах мы усилим билетный контроль и продолжим следить за загруженностью автобусов. Если она и в дальнейшем останется высокой, будем искать решения», — сообщили в Rīgas satiksme.

Однако такой ответ вряд ли полностью снимает вопросы жителей. Ведь независимо от того, зарегистрировали пассажиры поездку или нет, фактическая переполненность автобуса остаётся проблемой.

При этом предприятие пока не объявило о конкретном решении увеличить количество рейсов или выпустить на маршрут дополнительные автобусы.

Куда обращаться с жалобами?

Многие комментаторы посоветовали автору не ограничиваться публикацией в социальной сети, а направить официальную жалобу в Rīgas satiksme, подробно описав обстоятельства происшествия.

Автор сообщил, что подготовка обращения уже ведётся.

Кроме того, участники обсуждения предложили обращаться в Рижское самоуправление, в частности в Департамент городской среды и мобильности, который занимается вопросами организации общественного транспорта.

Главный вопрос, который поднимают жители, остаётся открытым: почему между двумя соседними микрорайонами столицы до сих пор настолько сложно добраться общественным транспортом?

И если проблема сохраняется уже более десяти лет, достаточно ли очередного усиления билетного контроля, чтобы её решить?