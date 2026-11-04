На улице Кристапа в рижском микрорайоне Агенскалнские сосны уже несколько лет существует стихийная свалка. Возле обычных мусорных контейнеров оставляют старую мебель, бытовую технику, автомобильные шины и строительные отходы. Местные жители утверждают, что мусор сюда привозят даже из частных домов, однако добиться установки камер видеонаблюдения пока не удалось.

В ситуации разбиралась программа Bez Tabu (ТВ3).

Холодильники, шины и строительный мусор посреди жилого района

Мусорная площадка возле дома на улице Кристапа, 12, давно превратилась в место, куда свозят практически все ненужное. Во время посещения съемочная группа Bez Tabu обнаружила здесь автомобильные шины, строительные отходы, одежду, компьютерный монитор, холодильник, старые окна и мебель.

Жители рассказывают, что проблема существует уже много лет, но в последнее время ситуация заметно ухудшилась.

Возле контейнеров журналисты встретили местную жительницу Элеонору. Женщина пыталась привести в порядок территорию вокруг клумбы, отодвигая мусор и опавшие листья найденной на земле вешалкой.

Однако усилиями отдельных жителей справиться с постоянно растущей свалкой невозможно.

«Даже из частных домов привозят мусор на машинах»

Жительница района Жанна утверждает, что мусорная площадка фактически стала общедоступным пунктом сброса крупногабаритных отходов. По ее словам, сюда несут и привозят вещи не только жители ближайших многоквартирных домов.

«Даже из частных домов на машинах привозят крупногабаритный мусор», — рассказала женщина.

Она считает, что ни самоуправление, ни управляющая компания Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) не принимают достаточно эффективных мер.

Особую тревогу вызывает санитарное состояние территории.

«Загрязняется окружающая территория, появляются места, где могут прятаться крысы, а к этим мусорным контейнерам несут все подряд», — говорит Жанна.

Жители предложили установить камеры видеонаблюдения, чтобы фиксировать нарушителей и препятствовать дальнейшему превращению площадки в свалку. Однако добиться реализации этой идеи оказалось непросто.

Полиция посоветовала самим снимать нарушителей

По информации Bez Tabu, жители обращались в Рижскую муниципальную полицию с просьбой установить камеру возле мусорных контейнеров. Однако получили отказ.

Вместо установки видеонаблюдения им рекомендовали самостоятельно фотографировать и снимать на видео людей, незаконно оставляющих отходы.

В управляющей компании Rīgas namu pārvaldnieks признают, что проблема действительно существует. Региональный руководитель Центра управления жилищным фондом и поддержки RNP Линда Шилска объясняет ухудшение ситуации свободным доступом к контейнерной площадке.

«Пока площадка находится в свободном доступе, мусор здесь выбрасывают не только сами жители, но и недобросовестные проезжающие мимо люди», — рассказала она.

Для установки камер потребуется согласие 20 домов

Мусорная площадка предназначена для жителей сразу 20 расположенных поблизости многоквартирных домов. Именно это обстоятельство усложняет решение проблемы.

Как пояснили в Rīgas namu pārvaldnieks, установка системы видеонаблюдения и благоустройство площадки требуют соответствующего решения собственников квартир в домах, которые ею пользуются.

«Если мы хотим провести работы по благоустройству этой площадки, которые включали бы и установку системы видеонаблюдения, то решение о проведении этих работ должны принять все жилые дома, закрепленные за площадкой», — объяснила Линда Шилска.

Управляющая компания обещает рассмотреть возможность организации голосования путем опроса собственников.

При этом представитель RNP отмечает, что законодательство предусматривает механизм повторного голосования, если при первом опросе не удастся собрать необходимый кворум.

По ее мнению, это дает надежду на принятие решения. Однако конкретные сроки установки камер пока не называются.

Вывозить мусор обещают каждую неделю — за счет жителей

Пока вопрос с видеонаблюдением остается открытым, управляющая компания предлагает временное решение. Крупногабаритный мусор с площадки на улице Кристапа планируется вывозить раз в неделю.

Расходы на эту услугу будут распределяться между жителями всех 20 домов, пользующихся контейнерами. Таким образом, оплачивать уборку придется и тем, кто сам не оставляет крупногабаритные отходы возле контейнеров.

При этом свободный доступ к площадке сохраняется, а значит, проблема появления нового мусора пока остается нерешенной.