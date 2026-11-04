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Собакам нужно больше свободы: защитники животных требуют изменений в правилах выгула 0 92

Наша Латвия
Дата публикации: 04.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: пес
ФОТО: LETA

Семь организаций по защите животных призвали латвийские самоуправления определить общественные места и время, когда собакам разрешается гулять без поводка. По мнению активистов, действующие ограничения не позволяют животным получать достаточно физической нагрузки, что может приводить к проблемам с поведением и даже становиться причиной отказа владельцев от питомцев.

В Латвии защитники животных призывают самоуправления установить четкие правила, определяющие, где и в какое время собакам разрешается находиться без поводка.

С соответствующим обращением выступили семь организаций, подписавших совместный меморандум. Они направили самоуправлениям письмо с просьбой принять необходимые обязательные правила, сообщает агентство LETA со ссылкой на председателя правления общества Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa Астриду Карклиню.

Почему собак нельзя просто отпускать с поводка?

Согласно действующим в Латвии правилам содержания домашних животных, за пределами территории владельца собаку, как правило, необходимо выгуливать на поводке. Исключения предусмотрены для специально оборудованных площадок для выгула собак, а также общественных мест, которые самоуправления определяют своими правилами.

Закон о защите животных предоставляет местным властям полномочия устанавливать такие места и время, когда собакам разрешается находиться без поводка. Однако, как отмечают защитники животных, если самоуправление не воспользовалось этим правом, возможности для свободного выгула собак оказываются существенно ограничены.

По словам Карклини, возникает абсурдная ситуация: животное во время обычной прогулки может передвигаться только на поводке, если поблизости нет специально оборудованной площадки.

Недостаток движения может привести к проблемам с поведением

Представители организаций подчеркивают, что прогулок на поводке не всегда достаточно для удовлетворения потребности собак в физической активности. По словам Карклини, недостаток движения может приводить к нежелательному поведению животных — чрезмерному лаю, вою и порче вещей в доме.

Именно поведенческие проблемы нередко становятся одной из причин, по которым владельцы отдают собак в приюты.

Руководитель приюта Labās mājas считает, что часть таких ситуаций можно предотвратить, если обеспечить животным достаточную физическую нагрузку. Возможность свободно бегать, исследовать окружающую среду и активно двигаться важна не только для поведения собаки, но и для ее физического здоровья.

Регулярная активность помогает поддерживать мышцы и суставы, контролировать массу тела и сохранять психологическое равновесие животного.

Поводок необходим, но нужны и безопасные места для свободного выгула

При этом защитники животных не предлагают полностью отказаться от поводков. Участники меморандума подчеркивают, что поводок остается важным средством безопасности, защищающим саму собаку, окружающих людей и других животных.

Однако, по их мнению, самоуправления должны предусмотреть достаточное количество безопасных общественных мест, где собаки могли бы находиться без поводка.

Речь идет не о свободном выгуле в любых парках или на улицах, а о специально определенных территориях и временных промежутках, установленных местными правилами.

Какие организации поддержали инициативу?

К совместному обращению присоединились семь организаций:

  • Lolojumdzivnieki.lv;
  • Лиепайское кинологическое общество Dzīvnieku aizsardzības grupa;
  • приют Dzīvnieku draugs общества друзей животных Кристине Чилвере;
  • приют Labās mājas общества Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa;
  • общество защиты животных Ingato;
  • общество Četrkājainie draugi;
  • общество Tutti palīdzība dzīvniekiem.

Организации рассчитывают, что самоуправления воспользуются предусмотренными законом полномочиями и создадут больше возможностей для безопасного и полноценного выгула собак.

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#Латвия #защита животных #самоуправления
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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