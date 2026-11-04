Жители Тилжи в Балвском крае накануне пережили тревожную ночь: в воздушное пространство Латвии проник беспилотник, для реагирования на который подняли истребители НАТО и два латвийских дрона-перехватчика. В окрестностях раздался мощный взрыв, от которого, по словам очевидцев, содрогнулись дома.

Предполагается, что упавший беспилотник мог быть украинским и отклониться от курса, однако его обломки пока не найдены, сообщают Новости ТВ3.

Ночная тревога и взрыв возле Тилжи

Предупреждение об угрозе оранжевого уровня жители Балвского и Лудзенского краев получили в 00:10. Оно действовало чуть менее получаса. Причиной стал беспилотник, проникший в воздушное пространство Латвии на фоне продолжающихся военных действий России против Украины.

Для реагирования на угрозу были подняты истребители НАТО и два дрона-перехватчика Национальных вооруженных сил (НВС).

В районе Тилжи местные жители услышали громкий взрыв.

По предварительной информации, звук мог быть связан с самоликвидацией одного из латвийских дронов-перехватчиков. Второй перехватчик благополучно вернулся.

Сам беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны, предположительно упал в Балвском крае. Его обломки продолжают искать. Пока летательный аппарат не обнаружен, невозможно установить, был ли он оснащен взрывчаткой.

«Казалось, будто что-то въезжает прямо в дом»

Жительница Тилжи Синтия сняла происходившее ночью на видео. На записи слышны звуки, напоминающие шум пролетающих истребителей.

«Мне самой уже становится страшно. Ой, я вижу... Я не знаю, дрон ли это», — говорит женщина за кадром.

Синтия воспитывает нескольких детей. По ее словам, в приграничной местности жители уже в некоторой степени привыкли к военным самолетам и сообщениям об угрозах, однако события этой ночи оказались особенно пугающими.

«Я проснулась просто от того, что услышала звук — казалось, будто что-то въезжает прямо в дом, словно фура едет по дороге или что-то такое», — вспоминает женщина.

Сначала она решила, что слышит военную авиацию, и не придала происходящему большого значения: в окрестностях регулярно проводятся учения. Но затем раздался взрыв.

«Я услышала огромный взрыв. Содрогнулся весь дом», — рассказала Синтия.

«Дети чувствуют, что мы встревожены»

По словам женщины, особенно тяжело такие происшествия переживать семьям с детьми. Даже если взрослые стараются сохранять спокойствие, дети слышат происходящее и замечают тревогу родителей.

«Ты можешь говорить ребенку что угодно, но он сам все слышит и видит. Допускаю, что они также чувствуют, что мы встревожены, — они переживают», — говорит Синтия.

После бессонной ночи привычная жизнь не останавливается: взрослым нужно идти на работу, детям — в школу.

«И следующий день у всех нас проходит как проходит. Всем нам нужно вставать на работу, в школу, и на самом деле это довольно тяжело», — признается женщина.

Жители обсуждают, где мог прогреметь взрыв

Во вторник утром события прошедшей ночи стали главной темой разговоров в местном магазине. Продавщица Ингуна, живущая в соседней с Тилжей волости, рассказала, что покупатели делились своими впечатлениями.

Одних разбудило предупреждение на мобильном телефоне, другие слышали истребители и звук, похожий на взрыв. Местные жители предполагают, что он мог раздаться неподалеку от границы Тилжской и Кришьяновской волостей. Официального подтверждения точного места пока нет.

Сама Ингуна получила оповещение вместе с мужем.

«Конечно, сразу услышали, как летят истребители. Больше ничего, из дома мы, конечно, не выходили», — рассказала она.

По словам женщины, люди реагируют на подобные происшествия по-разному: одни сильно встревожены, другие стараются сохранять спокойствие.

«Было неприятно, очень неприятно, потому что ты не знаешь — темно, на улице ночь, и ты просто не знаешь, где и что произойдет дальше», — говорит Ингуна.

Военные допускают, что беспилотник был украинским

В распоряжении латвийских вооруженных сил имеются видеокадры, снятые одним из дронов-перехватчиков. По предварительной оценке, они позволяют предположить, что в воздушное пространство Латвии проник украинский беспилотник, отклонившийся от заданного маршрута.

Однако окончательно установить его происхождение пока не удалось. Поиски обломков продолжаются. Только после обнаружения летательного аппарата специалисты смогут подробнее оценить его тип, оснащение и обстоятельства падения.

Второй беспилотник за несколько дней

Нынешнее происшествие стало уже вторым случаем нарушения воздушного пространства Латвии беспилотниками за последние несколько дней.

Вечером 1 ноября в страну на короткое время залетел летательный аппарат, предположительно российский беспилотник типа «Герань». Он пересек воздушную границу Латвии, а затем вернулся на территорию России.

Тогда предупреждение об угрозе было объявлено в Краславском и Лудзенском краях. Во время этого инцидента НВС впервые подняли в воздух собственный дрон-перехватчик. Однако, чтобы аппарат не пересек границу России, было принято решение о его самоликвидации.

Таким образом, за несколько дней латвийским военным дважды пришлось задействовать средства перехвата беспилотников, нарушивших воздушное пространство страны.