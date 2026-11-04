Случаи туберкулеза и гепатита А у иностранных работников заведений общественного питания в Риге вызвали вопросы о безопасности посетителей и медицинском контроле сотрудников. В Центре профилактики и контроля заболеваний объяснили, почему туберкулез мог быть выявлен уже после приезда работника в Латвию и существует ли риск для людей, которые ели приготовленную им пищу.

В Латвии вновь обсуждают вопросы медицинского контроля работников общественного питания после сообщений о двух случаях инфекционных заболеваний у граждан Индии, работавших в заведениях Риги. В одном случае туберкулез обнаружили у сотрудника столичной кебабной, в другом — гепатит А у работника заведения общественного питания в одном из рижских вузов.

Какие риски эти заболевания представляют для окружающих и какие медицинские проверки обязаны проходить иностранные работники, выясняли Латвийское телевидение и Latvijas Avīze.

Работника кебабной доставили в больницу в тяжелом состоянии

Как сообщала 28 октября передача Латвийского телевидения «Панорама», гражданина Индии, работавшего в одной из рижских кебабных, обнаружили на улице и доставили в больницу. Его состояние оценивалось как тяжелое. При этом не исключалось, что причиной такого состояния мог быть не туберкулез, а употребление запрещенных веществ.

Впоследствии у мужчины выявили туберкулез.

Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) начал эпидемиологическое расследование и установление лиц, которые могли контактировать с заболевшим. При этом специалисты подчеркнули, что употребление пищи, приготовленной больным туберкулезом работником, само по себе не представляет опасности заражения этой инфекцией. Туберкулез передается преимущественно воздушным путем от человека с заразной формой заболевания, например при кашле, а не через приготовленные им продукты.

В Латвии выявлено 219 случаев туберкулеза

По приведенным данным, с начала года в Латвии зарегистрировано 219 случаев заболевания туберкулезом. Из них 16 случаев выявлены у иностранных граждан.

Среди граждан Индии, где распространенность туберкулеза остается высокой, это пока единственный зарегистрированный случай в Латвии в текущем году.

Специалисты подчеркивают, что для оценки риска заражения значение имеют прежде всего форма заболевания и характер контакта с больным, а не его гражданство.

Какие проверки обязаны проходить иностранцы?

По информации Управления по делам гражданства и миграции, для граждан ряда третьих стран, в том числе Индии, Пакистана, Шри-Ланки, Бангладеш и Непала, при оформлении вида на жительство предусмотрена обязательная проверка на туберкулез. Для этого необходимо пройти рентгенологическое обследование легких и получить заключение врача об отсутствии активной формы заболевания.

Именно активный туберкулез легких может представлять опасность для окружающих, поскольку инфекция способна распространяться по воздуху.

Другие обязательные медицинские обследования при оформлении вида на жительство в описанных случаях не предусмотрены. Однако после трудоустройства иностранные граждане должны соблюдать те же требования к обязательным проверкам здоровья, что и остальные работники соответствующей сферы. Это касается, в частности, сотрудников предприятий пищевого производства и общественного питания.

Почему туберкулез не обнаружили до приезда в Латвию?

Возникает вопрос: если работник проходил обязательное обследование, каким образом заболевание удалось выявить только после его прибытия в страну?

Руководитель отдела профилактики инфекционных болезней и противоэпидемических мероприятий ЦПКЗ Сигита Гейда объяснила, что туберкулезная инфекция может развиваться постепенно. По ее словам, даже если при первоначальном рентгенологическом обследовании легких признаков активного заболевания нет, изменения могут появиться позднее.

Именно такая ситуация, согласно объяснению специалиста, произошла в данном случае.

Таким образом, прохождение медицинского обследования при оформлении вида на жительство не гарантирует, что человек не заболеет туберкулезом в будущем.

Контактных лиц будут наблюдать два года

После выявления заболевания специалисты ЦПКЗ начали проверку людей, которые могли подвергнуться риску заражения. По словам Сигиты Гейды, контактные лица заболевшего будут находиться под медицинским наблюдением в течение двух лет.

В этот период им необходимо будет посещать врача и проходить рентгенологические обследования в соответствии с назначенным графиком. Такое наблюдение связано с особенностями туберкулезной инфекции, которая может длительное время протекать без выраженных симптомов.

При этом посетителям кебабной, которые лишь употребляли приготовленную заболевшим сотрудником пищу, опасаться заражения через еду не нужно.

Визуал: работник на кухне заведения общественного питания, снятый со спины, либо нейтральная фотография кухни кебабной без указания конкретного заведения. Альтернативный вариант — врач, рассматривающий рентгеновский снимок легких.