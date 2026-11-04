В Риге завершилась реконструкция улицы Дзирнаву на участке между улицами Тербатас и Сколас. После полутора лет работ движение здесь полностью восстановлено. На улице появились новая велосипедная инфраструктура, дополнительные пешеходные переходы и зеленые насаждения. Стоимость строительных работ по договору составила почти 478 тысяч евро без НДС.

В центре Риги завершена реконструкция улицы Дзирнаву на участке от улицы Тербатас до улицы Сколас. Обновленный участок полностью открыт для движения транспорта. Об этом агентству LETA сообщили в отделе внешних коммуникаций Рижского самоуправления.

Работы начались весной 2025 года и проводились поэтапно. Сначала строители реконструировали участок между улицами Тербатас и Бривибас, затем продолжили работы от улицы Бривибас до улицы Сколас. Одновременно был обновлен перекресток улиц Дзирнаву и Тербатас.

Что изменилось на улице Дзирнаву?

В ходе реконструкции обновили проезжую часть и тротуары, обустроили велосипедную инфраструктуру, улучшили условия для пешеходов и провели озеленение.

Одним из основных изменений стало более четкое разделение пространства между автомобилями, велосипедистами и пешеходами. На реконструированном участке появилась велосипедная полоса, позволяющая отделить движение велосипедистов от пешеходного потока.

Для разных зон использованы покрытия различных типов и цветов. По замыслу проектировщиков, это должно сделать организацию движения более понятной и повысить безопасность всех участников дорожного движения.

Где появились новые пешеходные переходы?

В рамках проекта оборудованы дополнительные пешеходные переходы в двух местах:

Возле торгового центра Galerija Rīga.

На перекрестке улиц Базницас и Дзирнаву.

Как поясняют в Рижской думе, новые переходы должны сделать пересечение улицы удобнее и безопаснее.

Кроме того, при реконструкции уделили внимание доступности городской среды для различных групп пешеходов.

На улице появились зеленые островки

Изменения коснулись не только дорожного покрытия и организации движения. Возле перекрестков обустроены клумбы с низкорослыми растениями. Их разместили на расширенных участках тротуаров, а также в зонах автомобильных и велосипедных парковок.

По информации самоуправления, такое расположение позволяет дополнить озеленение центра города, не ухудшая видимость на перекрестках и не создавая препятствий для транспорта.

Часть большого велосипедного маршрута через центр Риги

Реконструкция улицы Дзирнаву стала частью более масштабного проекта развития велосипедной инфраструктуры столицы.

Обновленный участок входит в маршрут, который должен связать велосипедную инфраструктуру улицы Сколас с Островным мостом, районом Рижского центрального железнодорожного вокзала и улицей Вилхелма Пурвитиса.

В самоуправлении рассчитывают, что благодаря этому велосипедистам станет удобнее передвигаться между различными частями центра города.

Почему реконструкция заняла столько времени?

Строительные работы проходили в историческом центре Риги, где под землей расположено большое количество инженерных коммуникаций. По информации самоуправления, на ход реконструкции повлияли как плотное расположение существующих сетей, так и дополнительные обстоятельства, выявленные непосредственно во время строительства.

Кроме того, перед началом обновления уличной инфраструктуры потребовалось провести работы на коммуникациях муниципального предприятия Rīgas ūdens.

Сколько стоила реконструкция?

Стоимость договора на строительные работы по реконструкции улицы Дзирнаву составила 477 941 евро без НДС.

При стандартной ставке НДС 21% сумма составляет приблизительно 578 тысяч евро с налогом.

Таким образом, после завершения работ участок одной из центральных улиц Риги вновь доступен для движения, а пешеходы и велосипедисты получили обновленную инфраструктуру.