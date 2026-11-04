В Латвии планируют оборудовать 26 убежищ в подвальных помещениях техникумов и колледжей. Они должны обеспечивать защиту людей от опасных внешних воздействий, в том числе ударных волн и осколков. Для проведения работ объявлен конкурс, финансирование которого предусматривает участие европейских фондов.

Государственное агентство развития образования (ГАРО) объявило открытый конкурс на приспособление подвальных помещений учреждений профессионального образования и колледжей под убежища третьей категории.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на Электронную систему закупок, проект предусматривает переоборудование 26 подвальных помещений в 15 учебных заведениях по всей Латвии.

Работы будут осуществляться при софинансировании Европейского фонда регионального развития.

От чего должны защищать новые убежища?

Переоборудованные подвалы предназначены для защиты людей от опасных внешних факторов, включая воздействие ударных волн при взрывах и осколков. Речь идет об убежищах третьей категории, которые создаются путем приспособления существующих помещений, а не строительства отдельных защитных сооружений с нуля.

Для этого в подвалах учебных заведений планируется провести строительные и инженерные работы, необходимые для их использования в качестве укрытий.

В каких учебных заведениях появятся убежища?

В числе учреждений, где запланировано переоборудование подвальных помещений, названы:

Рижский государственный техникум;

Рижский техникум стиля и моды;

Рижский строительный колледж;

Кандавский сельскохозяйственный техникум;

Смилтенский техникум;

Валмиерский техникум;

Лиепайский государственный техникум;

Огрский техникум;

Даугавпилсский техникум технологий и туризма.

Всего проект охватывает 15 учреждений профессионального образования и колледжей. Полный перечень объектов содержится в документации закупки.

Что именно будут делать в подвалах?

Предстоящие работы разделены на четыре направления:

Общестроительные и отделочные работы. Обустройство систем водоснабжения и канализации. Работы по электроснабжению. Установка вентиляционных систем.

Строительные компании могут участвовать в конкурсе по одному или нескольким направлениям, а также подавать предложения на выполнение работ на отдельных объектах.

Такой подход позволит привлекать разных подрядчиков в зависимости от характера необходимых работ.

Когда начнут оборудовать убежища?

Предложения от строительных предприятий принимаются до 27 ноября 2026 года, 10:00. По итогам конкурса планируется заключить рамочное соглашение с выбранными подрядчиками сроком на 36 месяцев.

При этом конкретные договоры на выполнение строительных работ будут заключать сами учебные заведения и колледжи по мере возникновения необходимости.

Точные сроки завершения переоборудования всех 26 подвальных помещений пока не названы.