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В Латвии зарегистрирован первый в этом сезоне случай смерти от гриппа 0 27

Наша Латвия
Дата публикации: 04.11.2026
LETA
Изображение к статье: в больнице

На прошлой неделе заболеваемость гриппом в Латвии выросла до 15 случаев на 100 000 жителей, а также зарегистрирован первый в этом сезоне случай смерти пациента с подтвержденным гриппом, свидетельствуют данные мониторинга Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Активность гриппа пока остается ниже эпидемического порога. Неделей ранее заболеваемость составляла 9,2 случая на 100 000 жителей.

Наиболее заметный рост заболеваемости наблюдался среди детей в возрасте от пяти до 14 лет - до 57,7 случая на 100 000 жителей соответствующего возраста. С начала сезона случаи гриппа зарегистрированы на пяти из десяти территорий, участвующих в мониторинге: в Даугавпилсе, Елгаве, Юрмале, Риге и Вентспилсе.

Доля положительных лабораторных образцов на грипп выросла с 2,5% до 4,6%. С начала сезона выявлены только вирусы гриппа типа А. Во всех образцах, в которых удалось определить подтип, обнаружен A(H1)pdm.

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#эпидемия #Латвия #грипп #заболеваемость #вирусы #здоровье #дети #статистика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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