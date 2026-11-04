На прошлой неделе заболеваемость гриппом в Латвии выросла до 15 случаев на 100 000 жителей, а также зарегистрирован первый в этом сезоне случай смерти пациента с подтвержденным гриппом, свидетельствуют данные мониторинга Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Активность гриппа пока остается ниже эпидемического порога. Неделей ранее заболеваемость составляла 9,2 случая на 100 000 жителей.

Наиболее заметный рост заболеваемости наблюдался среди детей в возрасте от пяти до 14 лет - до 57,7 случая на 100 000 жителей соответствующего возраста. С начала сезона случаи гриппа зарегистрированы на пяти из десяти территорий, участвующих в мониторинге: в Даугавпилсе, Елгаве, Юрмале, Риге и Вентспилсе.

Доля положительных лабораторных образцов на грипп выросла с 2,5% до 4,6%. С начала сезона выявлены только вирусы гриппа типа А. Во всех образцах, в которых удалось определить подтип, обнаружен A(H1)pdm.