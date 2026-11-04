В июле этого года в Мадоне выпустили 18 630 спортивных голубей, которым предстояло преодолеть около тысячи километров до родных голубятен. Однако далеко не все птицы способны вернуться домой. По оценкам спасательницы голубей Ундине Экшо, на подобных соревнованиях теряется примерно каждая пятая птица. Истории тех, кто так и не добрался до дома, рассказала программа Латвийского телевидения « Ķepa uz sirds ».

Тысячи голубей привозят в Латвию из других стран

Спортивные почтовые голуби участвуют в соревнованиях, принцип которых прост: птиц увозят далеко от родных голубятен, а затем одновременно выпускают на волю. Побеждает тот, кто быстрее возвращается домой.

По словам Ундине Экшо, занимающейся спасением голубей, в Латвию для таких соревнований прибывают большие грузовики с тысячами птиц из Румынии и Испании.

«Цель соревнований — выяснить, какой голубь первым прилетит в свою голубятню, кто преодолеет большее расстояние за меньшее время», — рассказала она.

При этом дистанция в 100 километров в голубином спорте считается всего лишь спринтом. Наиболее престижными являются соревнования на несколько сотен и даже более тысячи километров.

Одной из стартовых точек таких состязаний стала Мадона.

Почти 19 тысяч птиц отправились в полет длиной около тысячи километров

В июле 2026 года в Мадоне одновременно выпустили 18 630 спортивных голубей. Птицам предстояло самостоятельно найти дорогу домой, преодолев около тысячи километров.

Лучшие спортивные голуби способны развивать впечатляющую скорость. Обычно они летят со скоростью около 65 км/ч, однако во время соревнований фиксировались показатели, приближавшиеся к 150 км/ч. Отдельные птицы могут преодолеть более тысячи километров за сутки.

Победитель соревнования со стартом в Мадоне пролетел 1067 километров до своей голубятни всего за один день.

Однако за впечатляющими результатами победителей остается другая сторона соревнований — судьба птиц, которые не смогли вернуться.

Каждая пятая птица может потеряться

По оценке Экшо, на подобных соревнованиях домой не возвращается около 20% голубей. Если применить эту долю к июльскому старту в Мадоне, получится примерно 3700 птиц.

При этом речь идет лишь о приблизительном расчете, а не о подтвержденном количестве погибших или пропавших птиц. Точно неизвестно, сколько голубей сбились с пути, погибли или по другим причинам не вернулись к владельцам.

Некоторые становятся добычей хищных животных, собак и кошек. Другие, ослабев от длительного перелета, ищут пищу на парковках и могут попасть под колеса автомобилей.

«Если голубя может поймать человек, он уже истощен»

Сейчас Ундине Экшо заботится о шести голубях — трех городских и трех спортивных. По ее словам, спортивные птицы, оказавшиеся вдали от дома, нередко нуждаются в помощи.

Особенно тревожный признак — если голубь настолько ослаб, что позволяет человеку приблизиться и поймать себя.

«Я считаю, что если голубя уже может поймать человек, значит, он настолько истощен, что его действительно необходимо поймать», — объяснила спасательница.

При этом определить, что перед вами именно спортивный голубь, достаточно просто. У таких птиц на лапах имеются специальные идентификационные кольца. По ним можно установить принадлежность голубя и зарегистрировать его возвращение в рамках соревнований.

Однако наличие кольца еще не означает, что потерявшаяся птица обязательно попадет обратно к владельцу.

Владельцы не всегда хотят забирать потерявшихся голубей

Экшо рассказала, что неоднократно пыталась связаться с владельцами найденных спортивных голубей. Однако попытки часто оказывались безрезультатными.

«Сколько я ни пыталась связаться с владельцами, найти их... Мне не отвечает ни федерация, ни заводчики, которых можно найти в Facebook. Так эти птицы и остаются», — рассказала женщина.

По ее словам, некоторые заводчики вообще не заинтересованы в возвращении птиц, которые не смогли самостоятельно добраться до голубятни. Экшо утверждает, что даже в Нидерландах, где, по ее словам, владельцы обязаны забирать потерявшихся голубей, некоторые заводчики впоследствии уничтожают таких птиц.

Дополнительная сложность заключается в расстоянии. Даже если владелец согласен забрать голубя, птица может находиться за тысячу километров от дома.

Что делать, если нашли спортивного голубя

Однозначного решения проблемы потерявшихся спортивных голубей, по словам Экшо, нет. Один из вариантов — обеспечить птице питание и отдых, а затем снова выпустить, надеясь, что она сможет самостоятельно вернуться домой.

Однако спасательница сомневается, что это поможет голубям, которые уже надолго задержались вдали от своей голубятни.

«На самом деле такой голубь долетает из Латвии до Румынии за два-три дня. Если за первые два-три дня он не улетел, то уже и не улетит», — считает она.

Экшо призывает жителей обращать внимание на голубей, которые выглядят ослабленными или не могут взлететь. Если у птицы есть кольцо на лапе, а сама она не способна улететь, стоит постараться обеспечить ей безопасное место и обратиться за помощью к людям, занимающимся спасением птиц.

По мнению Экшо, именно внимание прохожих может стать решающим для голубей, которые не смогли завершить свой долгий перелет.