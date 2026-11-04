В Риге начали работать новые светофоры на двух перекрёстках — улиц Бикерниеку и Буртниеку, а также улиц Гимнастикас, Вайнёдес и Тадайкю возле Рижской 2-й больницы. Об этом сообщили в отделе внешних коммуникаций Рижского самоуправления.

На обоих перекрёстках оборудованы регулируемые пешеходные переходы. При этом пешеходам не нужно нажимать кнопку, чтобы перейти улицу: сигналы светофоров переключаются автоматически, предоставляя возможность пересечь проезжую часть на определённом этапе светофорного цикла.

Особенность новых светофоров заключается в том, что они способны самостоятельно подстраиваться под интенсивность дорожного движения.

Если автомобилей в определённом направлении немного, зелёный сигнал горит меньше времени. Когда транспортный поток увеличивается, продолжительность зелёного сигнала автоматически продлевается.

Таким образом, работа светофоров адаптируется к дорожной ситуации в реальном времени.

В самоуправлении поясняют, что такая система позволяет эффективнее организовать движение на перекрёстках, одновременно обеспечивая безопасность пешеходов.

На обоих перекрёстках также установлено дополнительное освещение. Его планируют включить после официальной сдачи объектов в эксплуатацию.

В ближайшее время новый светофор должен заработать и на улице Мелнсилас, возле дома № 23, где оборудован регулируемый пешеходный переход.

В Рижском самоуправлении подчёркивают, что установка новых и модернизация существующих светофоров являются частью программы улучшения городской транспортной инфраструктуры. Её цель — совершенствование организации дорожного движения и повышение безопасности пешеходов и других участников движения.