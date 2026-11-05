В Латвии выявлено около 70 лифтов белорусского производства, не соответствующих требованиям безопасности. В Иецаве управляющая компания уже остановила лифты в двух девятиэтажных домах, вынудив жителей подниматься на верхние этажи пешком. При этом Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП) утверждает, что немедленного отключения оборудования не требовал.

О ситуации сообщает программа «Новости 360TV» со ссылкой на которую пишет nra.lv.

Лифты отключили сразу в двух девятиэтажках

Первыми последствия проверки безопасности лифтов ощутили жители Иецавы. После предупреждения надзорных органов управляющее предприятие Bauskas novada komunālserviss приняло решение остановить оборудование в обоих девятиэтажных домах города.

Теперь жильцам верхних этажей приходится ежедневно преодолевать пешком до 162 ступенек. Особенно тяжело приходится пожилым людям, жителям с ограниченной подвижностью и родителям с маленькими детьми.

При этом лифты в этих домах нельзя назвать совсем старыми. Их заменили в 2013 году, причем работы оплачивали сами владельцы квартир. Однако оборудование было произведено на белорусском заводе «Могилевлифтмаш», к продукции которого теперь возникли вопросы у надзорных органов.

Управляющий опасается за жизни людей

В Bauskas novada komunālserviss объясняют отключение лифтов соображениями безопасности. По словам представителя предприятия Аниты Цеханович, управляющий не готов рисковать здоровьем и жизнью жильцов до получения заключения специалистов.

«Мы как управляющие приняли решение, что эти лифты следует отключить, чтобы не подвергать опасности жизни людей. Действительно ли имеются несоответствия и сколько их, мы сейчас прокомментировать не можем — приедет специалист и предоставит заключение», — рассказала она.

Таким образом, оборудование остановили еще до того, как техническая экспертиза определила характер и масштаб возможных нарушений в конкретных лифтах.

ЦЗПП: отключать лифты не требовали

Однако позиция Центра защиты прав потребителей отличается от решения управляющей компании. В ведомстве подчеркивают, что обнаруженные несоответствия не означают автоматического запрета на эксплуатацию всех затронутых лифтов.

Представитель ЦЗПП Санита Гертмане пояснила, что надзорный орган предусмотрел возможность дальнейшего использования оборудования при условии дополнительного контроля и устранения рисков.

«Мы выбрали наиболее щадящее для жителей решение и фактически разрешаем продолжать эксплуатацию лифтов. Управляющий может дополнительно обеспечить устранение рисков», — заявила она.

Получается, что государственный надзорный орган допускает продолжение эксплуатации, тогда как управляющий предпочитает полностью остановить оборудование до выяснения обстоятельств. Для жильцов эта разница в подходах означает необходимость ежедневно подниматься по лестницам.

Под вопросом около 70 лифтов по всей Латвии

Проблема не ограничивается двумя домами в Иецаве. По данным ЦЗПП, в Латвии насчитывается около 70 лифтов производства «Могилевлифтмаш», у которых выявлены несоответствия требованиям безопасности. Значительная часть такого оборудования установлена в девятиэтажных жилых домах Риги и Даугавпилса.

Это означает, что решения управляющих компаний могут затронуть жителей и других многоквартирных домов.

Однако о массовом отключении лифтов в Латвии пока речи не идет. Надзорное ведомство не требует их обязательной немедленной остановки, а дальнейшие действия будут зависеть от оценки технического состояния оборудования и решений управляющих.

Начнут ли отключать лифты в Риге и Даугавпилсе?

Главный вопрос сейчас — последуют ли другие домоуправления примеру Иецавы.

С одной стороны, управляющие обязаны обеспечивать безопасность оборудования и могут предпочесть его остановку, чтобы исключить возможные риски. С другой — отключение лифтов создает серьезные трудности для жителей многоэтажных домов, особенно тех, кто физически не может самостоятельно пользоваться лестницами.

Окончательную ясность должны внести технические экспертизы, которые определят, какие именно несоответствия имеются у конкретных лифтов и какие меры необходимы для их безопасной эксплуатации.

Пока же ситуация в Иецаве показывает, что даже при отсутствии прямого запрета со стороны государства управляющие могут принять решение об остановке оборудования.