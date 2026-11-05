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А нужны ли ванты? В Думе рассказали об альтернативе реконструкции Вантового моста 0 283

Наша Латвия
Дата публикации: 05.11.2026
tv24
Изображение к статье: Вантовый мост
ФОТО: Виталий Вавилкин

Можно ли упростить конструкцию рижского Вантового моста, отказавшись от поддерживающих его тросов? И не обошлось бы такое решение дешевле масштабной реконструкции? Эту возможность прокомментировал директор Департамента городской среды и мобильности Рижской думы Кристапс Кауниньш.

В программе «Ziņu TOP. Rīga runā» на телеканале TV24 ведущая поинтересовалась, нельзя ли вместо сложного ремонта существующего сооружения превратить его в обычный мост — без вант.

Отвечая на вопрос, Кауниньш предложил рассмотреть проблему с двух сторон: технической и личной.

Прежде всего он напомнил, что Вантовый мост давно стал одной из визитных карточек латвийской столицы.

«Мне кажется, что Вантовый мост — один из символов Риги. Он органично вписывается в городской облик, поэтому лично я не поддержал бы отказ от его нынешней конструкции», — отметил чиновник.

Впрочем, с инженерной точки зрения подобное преобразование вполне возможно — по крайней мере теоретически.

Сегодня основной пролёт моста удерживается системой вант. Однако эту схему можно было бы изменить, установив дополнительные опоры непосредственно в Даугаве. Тогда нагрузка распределялась бы между ними, а необходимость в длинном подвесном пролёте отпала бы.

«С инженерно-технической точки зрения теоретически можно построить в Даугаве дополнительные опоры и таким образом изменить конструктивную схему моста: вместо длинного пролёта, удерживаемого вантами, создать конструкцию с промежуточными опорами», — пояснил Кауниньш.

Однако, по его словам, изучать подобные варианты и проводить необходимые расчёты следовало на более раннем этапе подготовки проекта.

Когда ведущая заметила, что теперь обсуждать такую альтернативу, вероятно, уже поздно, представитель Рижской думы с ней согласился. При этом он признал, что не располагает информацией о том, проводились ли вообще соответствующие исследования.

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#Рига #строительство #реконструкция
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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