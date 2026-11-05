Идея установить электрический забор на границе Латвии может показаться эффективным способом предотвращения незаконного пересечения границы. Однако реализовать такое решение не так просто, поскольку электрическое напряжение может представлять опасность не только для потенциальных нарушителей, но и для детей и животных. Об этом в эфире программы «Uz līnijas» на телеканале TV24 рассказал начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс.

Он пояснил, что использование электрического напряжения будет считаться применением силы, для которого законодательством предусмотрены конкретные ограничения. Силовые средства нельзя применять против любого человека или в ситуациях, когда для этого отсутствуют законные основания.

Пуятс подчеркнул, что возле пограничного ограждения могут оказаться малолетние дети или животные. Поэтому существует риск, что электрический забор причинит вред и тем, в отношении кого применение силы недопустимо.

Пограничники имеют право применять силовые средства только в отношении конкретного человека и при обстоятельствах, предусмотренных законом, например в случае совершения соответствующего правонарушения.