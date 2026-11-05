Жителей Латвии всё сильнее беспокоят геополитическая обстановка и безопасность в регионе. При этом главными источниками тревоги по-прежнему остаются здоровье близких и финансовое положение семьи. А неожиданный расход всего в 500 евро может стать серьёзной проблемой для значительной части населения.

Об этом свидетельствуют результаты исследования «Мониторинг тревог жителей Латвии», проведённого исследовательским центром SKDS. Данные исследования распространило агентство LETA.

Страх за безопасность стремительно растёт

Согласно результатам опроса, больше всего жителей Латвии беспокоят:

Здоровье своё и членов семьи — 53%.

Финансовое положение домохозяйства — 48%.

Геополитическая ситуация и безопасность региона — 46%.

Стихийные бедствия и природные катастрофы — 15%.

При этом исследователи обнаружили важную тенденцию: если опасения за здоровье и финансы с лета несколько уменьшились, то тревога по поводу геополитической безопасности, напротив, выросла с 39% до 46%.

Ещё заметнее изменилось отношение к природным угрозам. Летом наводнений, бурь и других стихийных бедствий опасались 6% опрошенных, теперь — уже 15%.

Отопление и коммунальные платежи пугают больше всего

С наступлением холодного сезона на первый план выходят повседневные расходы.

Почти шесть из десяти жителей Латвии (59%) беспокоятся из-за увеличения расходов на содержание жилья и отопление.

Ещё 39% опасаются заболеваний и связанных с ними затрат, а 33% — непредвиденных расходов, которые будет трудно оплатить.

С наступлением тёмного времени года жители также чаще задумываются о безопасности на улицах и дорогах.

Так, 16% опрошенных беспокоит риск дорожно-транспортных происшествий в темноте, во время дождя, снегопада или гололёда. Ещё 12% опасаются падений и травм на скользких тротуарах, а 11% — за безопасность детей по дороге в школу и вне дома.

Лишь каждый десятый участник исследования заявил, что осенью и зимой не испытывает дополнительных тревог.

Мир становится источником всё большей тревоги

Руководитель управления страховых продуктов Swedbank в странах Балтии Дзинтарс Калниньш отмечает, что за последний год заметно изменились причины беспокойства жителей.

На вопрос о том, что тревожит их сильнее, чем год назад, 59% респондентов указали рост повседневных расходов.

Одновременно 47% признались, что теперь больше беспокоятся из-за геополитической ситуации и безопасности.

По словам Калниньша, продолжительная международная напряжённость и недавние природные катастрофы заставляют людей иначе воспринимать угрозы, которые прежде казались далёкими.

Неожиданные 500 евро — серьёзное испытание

Исследование также показало, насколько по-разному жители Латвии готовы к непредвиденным финансовым ситуациям.

Если в ближайшие три месяца возникнут неожиданные расходы в размере 500 евро — например, на ремонт жилья, автомобиля или лечение, — без существенного ущерба для повседневного бюджета их смогут оплатить только 32% опрошенных.

Остальным придётся искать другие решения:

24% воспользуются накоплениями.

21% смогут заплатить, но это серьёзно ударит по семейному бюджету.

8% придётся занимать деньги.

7% вообще не смогут покрыть такие расходы.

5% рассчитывают на страховое возмещение.

Таким образом, даже сравнительно небольшая непредвиденная трата способна создать финансовые трудности для многих домохозяйств.

Что помогло бы людям чувствовать себя спокойнее?

Отвечая на вопрос о том, что повысило бы ощущение безопасности в тёмное время года, жители чаще всего называли лучшее освещение улиц и дорог — 62%.

Половина опрошенных (50%) хотела бы видеть более безопасные дороги и тротуары.

При этом 32% чувствовали бы себя увереннее, имея больше сбережений на непредвиденные случаи, а 29% — зная, что расходы в случае внезапного происшествия будут покрыты.

Как проводилось исследование

Опрос состоялся в сентябре и октябре 2026 года. Исследовательский центр SKDS опросил 1005 жителей Латвии в возрасте от 18 до 75 лет — в Риге, других городах и регионах страны.