Финансовая уверенность жителей Латвии заметно снизилась. Согласно результатам опроса, уже 44% населения сомневаются, что смогут покрыть непредвиденные расходы из собственных сбережений. Всего за три месяца этот показатель вырос на шесть процентных пунктов.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на исследование, каждый четвёртый житель Латвии оценивает своё финансовое положение как неустойчивое, а каждый пятый испытывает серьёзные сомнения в достаточности накоплений на случай непредвиденных обстоятельств.

Особенно тревожная тенденция наблюдается среди молодёжи. Если в июле в способности справиться с неожиданными расходами сомневались 39% молодых людей, то в октябре — уже более половины. Среди женщин доля неуверенных выросла на пять процентных пунктов, достигнув 47%.

Одновременно сокращается число тех, кто считает свои финансовые резервы достаточными. С июля по октябрь их доля уменьшилась с 33% до 29%. Особенно заметно ухудшилось настроение пожилых людей: среди них доля уверенных в своих накоплениях снизилась с 34% до 25%.

При этом полностью уверены в своей способности покрыть непредвиденные расходы лишь 5% жителей Латвии. Ещё 27% оценивают свою финансовую готовность как среднюю.

Где в Балтии чувствуют себя увереннее?

Исследование выявило существенные различия между тремя странами Балтии.

Хуже всего ситуацию оценивают жители Эстонии, где 48% опрошенных сомневаются в своей способности справиться с неожиданными расходами. В июле таких было 45%.

В Литве финансовая уверенность заметно выше: о недостаточности резервов заявили 28% жителей. Однако и там ситуация ухудшается — летом этот показатель был на восемь процентных пунктов ниже.

По мнению исследователей, относительно благоприятная ситуация в Литве связана в том числе с начавшимися весной частичными выплатами накоплений второго пенсионного уровня. После первых выплат объём вкладов населения в литовских банках всего за месяц увеличился почти на 8%, что стало рекордным ростом. Спустя два месяца на текущих счетах жителей оставалось 44% полученных средств.

Цены стабилизировались, но легче не стало

Эксперты объясняют ухудшение финансовых настроений тем, что, несмотря на стабилизацию инфляции, общий уровень цен остаётся высоким.

Особенно чувствительны к экономическим изменениям молодёжь и пожилые люди. У молодых людей зачастую ещё нет значительных накоплений, тогда как пожилых людей с наступлением осени и зимы дополнительно беспокоят расходы на отопление.

Опасения по поводу способности покрывать непредвиденные расходы усиливаются во всех трёх странах Балтии. Однако если в Литве жители в целом чувствуют себя увереннее, то в Латвии и Эстонии почти половина населения сомневается в достаточности своих финансовых резервов.

Опрос проводился совместно с исследовательской компанией Norstat в октябре 2026 года. В каждой из трёх стран Балтии онлайн были опрошены более 1000 жителей в возрасте от 18 до 74 лет.