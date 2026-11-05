В четверг, 5 ноября, в Латвии ожидается преимущественно сухая погода с переменной облачностью и солнечными прояснениями. Воздух прогреется до +8…+12 градусов, однако из-за порывистого северо-западного ветра будет ощущаться прохладнее. На побережье, в том числе в Риге, к вечеру порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду.

В четверг, 5 ноября, в Латвии ожидается переменная облачность, временами будет светить солнце. Существенных осадков синоптики не прогнозируют, сообщает агентство LETA.

Максимальная температура воздуха составит +8…+12 градусов, однако погоду будет сопровождать порывистый северо-западный ветер.

В большинстве районов страны его порывы достигнут 9–14 метров в секунду, на побережье — до 16 метров в секунду.

К вечеру ветер станет сильнее

Во второй половине дня и вечером ветер на побережье усилится. Максимальные порывы могут достигать 18 метров в секунду, что соответствует примерно 65 километрам в час.

При этом существенных осадков не ожидается, а облачность будет чередоваться с солнечными прояснениями.

Какая погода будет в Риге?

В столице четверг также пройдет преимущественно без осадков, временами будет светить солнце.

Днем воздух прогреется до +11 градусов.

Северо-западный ветер будет усиливаться до 16 метров в секунду в порывах, а вечером его скорость может достигать 18 метров в секунду.

Таким образом, несмотря на относительно высокую для ноября температуру, на открытых пространствах и возле побережья из-за ветра будет ощущаться прохладнее.

Почему усиливается ветер?

На погоду в Латвии по-прежнему влияет восточная периферия антициклона, обеспечивающая преимущественно сухую погоду.

Однако усиление северо-западного ветра связано с областью низкого атмосферного давления, расположенной над Арктикой и Россией.