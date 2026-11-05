«У меня был составлен договор аренды с последующим выкупом жилья, но последние два месяца квартирант не оплачивает аренду — только коммунальные расходы. В квартире беспорядок, сам выглядит каким-то опущенным, говорит, что у него сложный период, депрессия, но все обязательно наладится.

Не понимаю, что делать — то ли чисто по-человечески ждать этих его «лучших времен», то ли расторгать договор и выселять через суд. Чем я рискую, если пойду по «чисто человеческому» пути, и сколько вообще стоит ждать, прежде чем прибегнуть к более радикальному второму варианту? Читательница bb.lv»

Отвечает юрист, депутат Рижской думы Денис Горба:

– Ситуация, в которой оказался читатель, весьма распространенная и юридически коварная. Профессиональный и юридический опыт показывает: попытка поступать «чисто по-человечески» в вопросах найма недвижимости без четких юридических рамок почти всегда оборачивается для наймодателя прямыми финансовыми и процессуальными убытками.

Чем рискует хозяин, поступая «по-человечески»?

1. Накопление долга, взыскать который в какой-то момент станет уже нереально.

Чем дольше наниматель не платит аренду, тем выше сумма долга. Если у человека депрессия, финансовый кризис или личные проблемы, вероятнее всего, у него растут долги и перед другими кредиторами. Когда дело дойдет до суда и судебного исполнителя, может оказаться, что с него физически нечего взыскать.

2. Порча имущества и снижение стоимости квартиры.

Беспорядок и маргинализация образа жизни нанимателя — прямой сигнал о том, что возник риск повреждения жилья (поломки, сантехнические аварии, санитарная запущенность).

Поскольку речь идет о договоре с правом выкупа (īres līgums ar izpirkuma tiesībām), наймодатель рискует тем, что объект потенциальной сделки (квартира) существенно потеряет в цене и потребует ремонта (как минимум косметического, а возможно, даже капитального). Проводить ремонт наймодателю (владельцу) придется, естественно, за свой счет.

3. Вероятность накопления долгов за коммунальные услуги.

Тот факт, что сейчас жилец вносит коммунальные платежи, еще не гарантия того, что он не прекратит это делать в обозримом будущем. Если кризис углубится, прекратятся и эти платежи.

А ответственность за задолженность перед управляющим (apsaimniekotājs) или поставщиками услуг (Rīgas ūdens, Siltums и т. д.) в конечном счете несет именно собственник квартиры.

4. Затягивание выселения на долгие месяцы.

Закон о найме жилых помещений (Dzīvojamo telpu īres likums) строго запрещает самоуправство (смену замков, отключение электричества или воды, вынос вещей без решения суда). Выселение возможно только по решению суда (или во внесудебном порядке через нотариуса, если договор был оформлен в виде нотариального акта с бесспорным исполнением — termiņuzteikuma izpildīšana aktu kārtībā).

Судебный процесс вместе с исполнением может занять от полугода до года и более. Каждый месяц ожидания «лучших времен» отодвигает момент освобождения квартиры.

5. Юридическая неопределенность договора с выкупом.

Договор с выкупом содержит элементы как найма, так и купли-продажи (или обязательства передать собственность). Если не зафиксировать нарушение договора своевременно, наниматель в дальнейшем может попытаться оспорить расторжение, ссылаясь на то, что наймодатель своими действиями (молчаливым согласием) изменил условия оплаты.

Сколько стоит ждать

– Ждать больше вообще не нужно. Два месяца просрочки по арендной плате — это уже критический срок, и теперь необходимо как можно быстрее перейти от устных переговоров к юридическим действиям.

Согласно уже упомянутому Закону о найме жилых помещений:

Наймодатель имеет право расторгнуть договор найма и требовать выселения в судебном порядке, если наниматель не платит аренду, хотя ему была предоставлена возможность погасить задолженность (статья 24).

Если наниматель повторно или систематически нарушает условия договора либо наносит ущерб жилому помещению, это также является самостоятельным основанием для расторжения договора найма.

«Гибридный подход»

Если наймодателю в силу характера все-таки сложно от человеческих отношений перейти к чисто деловым и задействовать для решения проблемы юридические механизмы, возможно, приемлемым будет так называемый «гибридный подход»:

1. Направить нанимателю официальное предупреждение/претензию (Brīdinājums) заказным письмом с уведомлением, под подпись или с использованием электронной подписи, где нужно указать:

Точную сумму задолженности по арендной плате за 2 месяца.

Разумный срок для полного погашения долга (например, 10–14 дней).

Требование привести жилое помещение в надлежащее санитарное и техническое состояние.

В конце обращения обязательно предупредить, что, если долг не будет погашен в указанный срок, договор найма с выкупом будет расторгнут в одностороннем порядке, а наймодатель обратится в суд с иском о расторжении договора, выселении, а также взыскании долга и судебных издержек. ** 2. Акт осмотра помещения (Pārbaudes akts).**

Поскольку закон наделяет наймодателя правом проверять состояние жилья (предварительно уведомив нанимателя), этим правом необходимо воспользоваться. Во время визита нужно составить акт осмотра с фиксацией состояния квартиры, сделать фотографии. Это пригодится в суде, если квартире будет нанесен ущерб.

3. Расторжение договора по соглашению сторон.

Если у человека действительно депрессия и кризис, часто лучшим «человеческим» решением является расторжение договора по соглашению сторон (vienošanās par līguma izbeigšanu) с графиком постепенного погашения долга и добровольным освобождением квартиры без судебных тяжб.

Так что имеет смысл предложить жильцу именно такой вариант. Если же он категорически откажется или согласится на словах, а на деле будет тянуть с освобождением занимаемого жилья, то следующим неизбежным шагом станет обращение в суд.

4. Обращение в суд с иском:

О расторжении договора найма с правом выкупа.

О выселении нанимателя (и проживающих с ним лиц).

О взыскании задолженности по аренде, пени и судебных расходов.

И, кстати, если ваш договор был удостоверен у нотариуса с пунктом об исполнении обязательств в бесспорном порядке (Notariālo aktu kārtībā), процесс выселения и взыскания происходит значительно быстрее — через нотариуса и судебного исполнителя, без длительного судебного разбирательства.