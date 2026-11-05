В этом году Продовольственно-ветеринарная служба Латвии (ПВС) не выявила существенных нарушений на предприятиях, которые отжимают сок из яблок, привезенных частными лицами. Лабораторные исследования последних лет также не обнаружили в соках вредных веществ. Однако точное количество таких предприятий в стране службе неизвестно.

Латвийцы, которые отвозят выращенные в собственных садах яблоки на переработку, могут рассчитывать на соблюдение требований безопасности: в этом году Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) не выявила существенных нарушений на предприятиях, оказывающих такие услуги.

Как сообщили агентству LETA в ПВС, за весь год в службу также не поступило ни одной жалобы на предприятия по отжиму яблочного сока.

Какие нарушения находят при проверках?

По информации ПВС, выявляемые на подобных предприятиях несоответствия чаще всего связаны с организацией внутреннего контроля и соблюдением гигиенических требований. Однако обнаруженные нарушения не оказывали непосредственного влияния на качество и безопасность готовой продукции.

Кроме того, служба проводит лабораторные исследования соков. За последние несколько лет вредных веществ в исследованной продукции обнаружено не было.

При этом предприятия обязаны самостоятельно обеспечивать лабораторный контроль своей продукции и сообщать ПВС, если результаты анализов не соответствуют установленным требованиям.

Сколько в Латвии предприятий по отжиму сока?

Несмотря на проведение проверок, ПВС не располагает точной информацией о том, сколько предприятий в стране специализируется именно на переработке яблок, выращенных частными лицами. Дело в том, что такие производители не выделены в отдельную категорию государственного регистра.

Предприятия, постоянно занимающиеся производством соков, включены в общую группу «Переработка фруктов, овощей и других продуктов растительного происхождения». В списке 232 компании. Таким образом, эта цифра включает не только предприятия по отжиму яблочного сока, но и другие виды переработки растительной продукции.

В ПВС пояснили, что такая система регистрации позволяет избежать излишней бюрократической нагрузки на предпринимателей и упрощает государственный контроль.

Как часто проводятся проверки?

Предприятия указанной категории проверяются на основании анализа рисков. По информации ПВС, проверки проводятся один раз в год. Служба контролирует соблюдение требований безопасности пищевых продуктов, санитарно-гигиенических норм и других правил, установленных для предприятий пищевой отрасли.

Продовольственно-ветеринарная служба находится под надзором Министерства земледелия Латвии.