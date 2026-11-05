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Маленький человек в большом городе: что волнует простого рижанина 2 792

Наша Латвия
Дата публикации: 05.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: улицы Риги

В столице Латвии прошла конференция «Рига-2050», на которой чиновники и эксперты попытались представить – как самый большой город ЛР будет выглядеть через четверть века.

Для начала окунулись в проблемы сегодняшнего дня. Марис Кулис, доктора наук из Латвийского университета, представил результаты общественных опросов о проблемах повседневной жизни: более 74% опасаются, что не смогут оплатить лечение; свыше 59% боятся, что будущая пенсия окажется слишком маленькой; 53% отмечают, что им трудно оплачивать коммунальные услуги.

— Хорошая жизнь не ограничивается экономическими показателями, — подчеркнул М. Кулис. — Если мы узнаем, что к 2050 году ВВП Риги вырос, это ещё не значит, что город стал лучшим местом для жизни.

Пока же 72% рижан связывают себя именно с нашим городом, что является весьма неплохим результатом. Но человеческий капитал не ограничивается экономическими показателями: на самоощущение влияет множество личных факторов.

Программисты круче дровосеков

Петерис Страутиньш, главный экономист банка Luminor (который американцы пытаются продать венграм), отметил, что сегодня Рига — ярко выраженный город услуг. В остальной Латвии преобладает производство. Однако экспорт услуг в долгосрочной перспективе, как показывала приведённая статистика за период с 2014 года, создаёт большую добавленную стоимость.

Кроме того, интеллектуальный бизнес меньше зависит от внешней конъюнктуры, чем деревообработка. Например, в сфере информационных и коммуникационных технологий в столице насчитывается 16 подотраслей. Рига обеспечивает 95% IT-экспорта страны.

При этом в Риге баланс между государственным и коммерческим секторами более здоровый, чем в республике в целом, где огромную роль играют бюджетные трансферты. Вокруг столичного региона расположены муниципалитеты с развитым коммерческим сектором — Юрмала, Огре, Марупе… Разумеется, и в остальной Латвии развитие не идёт «в одни ворота»: формируются новые индустриальные центры, например Валмиера.

Повезло, что зарплаты маленькие

Затем г-н Страутиньш представил сравнительные графики, показывающие положение Риги и соседних столиц Балтийского региона. У нас, увы, всё хуже. Но в качестве одного из преимуществ представитель банка назвал… сравнительно низкие зарплаты! По мнению эксперта, это способствует конкурентоспособности латвийского экспорта.

В Риге ниже цены на недвижимость, а столичный регион может похвастаться развитой ещё в советское время пригородной железнодорожной сетью.

Хотя ничто не заменит, например, паромное сообщение между Таллином и Хельсинки, которые ходят почти как автобусы, или транспортную связанность Вильнюса с Польшей и, соответственно, со «Старой Европой» в целом.

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#Рига #Латвия #транспорт #зарплаты #конференция #экономика #IT
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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